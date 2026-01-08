  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD, Somali'ye yönelik yardımlarını askıya aldı
Takip Et

ABD, Somali'ye yönelik yardımlarını askıya aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Somali'ye yönelik tüm yardımların askıya alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD, Somali'ye yönelik yardımlarını askıya aldı
Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali Federal Hükümeti'ne doğrudan ya da dolaylı fayda sağlayan tüm ABD yardım programları durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trump yönetimi, hayat kurtarıcı yardımların israf edilmesine, çalınmasına ya da başka amaçlara yönlendirilmesine karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktadır."

Somali yönetiminin "kabul edilemez eylemleri" nedeniyle bu adımın atıldığı belirtilen açıklamada, yardımların devam etmesinin, Somali'nin gerekli düzeltici adımları atmasına bağlı olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Associated Press'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Bakanlığın Somali'ye doğrudan ya da dolaylı fayda sağlayan yardım programlarını belirlemek amacıyla "ayrıntılı ve bireysel inceleme" yürüttüğünü, bu kapsamda bazı programların durdurulabileceğini ya da tamamen sonlandırılabileceğini söyledi.

Yetkili, Somali’yi uzun süredir "ABD yardımlarının yeterince denetlenmediği bir kara delik" olarak nitelendirerek Başkan Donald Trump yönetiminin dolandırıcılığa açık programları sona erdirmek için adımlar attığını ifade etti.

Ayrıca yetkili, Mogadişu Limanı’nda bulunan, ABD tarafından finanse edilen Dünya Gıda Programına (WFP) ait bir deponun yıkılması ve gönderilen tonlarca gıda yardımına el konulmasının, yardımların askıya alınmasına yol açtığını iddia etti.

Milyarder Wexner ile Epstein'in avukatı ve muhasebecisi mahkemeye çağrıldıMilyarder Wexner ile Epstein'in avukatı ve muhasebecisi mahkemeye çağrıldıDünya
Emekli ve memur maaş zammı 2026: Emekli ve memur maaşı nasıl hesaplanır? İşte en kolay yöntem...Emekli ve memur maaş zammı 2026: Emekli ve memur maaşı nasıl hesaplanır? İşte en kolay yöntem...Ekonomi
Akaryakıta indirim bekleniyor: İşte 8 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim bekleniyor: İşte 8 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara yapılacak ödeme miktarları açıklandıCMK kapsamında görevlendirilen avukatlara yapılacak ödeme miktarları açıklandıEkonomi

 