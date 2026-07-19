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ABD, son 10 günde İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki 12 şehirde 95 noktayı vurdu

ABD’nin son on günde İran’ın Hürmüzgan eyaletinde yer alan 12 şehirde 95 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.

Haber Merkezi
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ABD, son 10 günde İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki 12 şehirde 95 noktayı vurdu
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Hürmüzgan Valiliği, ABD saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Valilik, ABD’nin son 10 günde eyalet sınırları içerisinde bulunan 12 şehirde 95 noktaya saldırı düzenlediğini ve bu saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD, son 10 günde İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki 12 şehirde 95 noktayı vurdu - Resim : 1

İran'a yönelik son saldırılarına, 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece başlayan ABD, özellikle ülkenin güneyinde yer alan bölgeleri ve buralarda bulunan altyapı tesislerini hedef almıştı.

ABD, son 10 günde İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki 12 şehirde 95 noktayı vurdu - Resim : 2