ABD, suikasta uğrayan sağcı aktivist Kirk hakkında olumsuz paylaşım yapan 6 yabancının vizesini iptal etti

ABD’de 6 yabancı ziyaretçi sosyal medya hesaplarından geçtiğimiz ay suikasta uğrayan sağcı aktivist Charlie Kirk hakkında yaptıkları açıklamalar nedeniyle yaptırımların hedefi oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD’nin, Amerikalılara ölüm dileyen yabancıları barındırma yükümlülüğü yoktur. ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio göçmen yasalarımızı uygulayarak sınırlarımızı, kültürümüzü ve halkımızı koruyacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, vizesi iptal edilen kişilerin Güney Afrika, Arjantin, Meksika, Brezilya, Almanya ve Paraguay ülkelerinden olduğunu bildirdi.

Yabancılar Kirk’ü ırkçılık yaymak ve yabancı düşmanlığı yapmakla suçladı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kişilerin Kirk hakkında yazdıkları ifadeler paylaşılırken, Arjantin uyruklu bir kişinin Charlie Kirk’ü "ırkçılık yaymak, yabancı düşmanlığı yapmak, cinsiyetçi söylemlerde bulunmakla" suçladığı belirtildi.

Başka bir kişinin de Almanca, "Faşistler öldüğünde demokratlar şikayet etmez" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Kirk’ün suikastını kutlayan vize sahiplerinin kimliklerinin tespit edilmesine devam ettiğini bildirdi. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamalarda, suikasta ilişkin övgüde bulunan veya saldırıyı hafife alan yabancılara yönelik işlemler başlatılacağı belirtilmişti.

Kirk’e ölümü sonrasında Başkanlık Madalyası verilmişti

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın vize iptallerine ilişkin söz konusu açıklamaları, geçtiğimiz saatlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın hayatını kaybeden Kirk’ü 32. doğum gününde ABD’de sivillere verilen yüksek dereceli nişan olan Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirmesinin ardından yapıldı.

Kirk suikastı

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığı ile bilinen sağcı aktivist Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Suikast dünya kamuoyunda geniş yankı bulurken, cinayetin zanlısı 22 yaşındaki Tyler Robinson saldırıdan 33 saat sonra yakalanmıştı.