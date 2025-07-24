ABD: Suriye kritik bir dönüm noktasında

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, başkent Washington'da düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Suriye ile ilgili olumlu konuşan Sözcü Yardımcısı, "Suriye kritik bir dönüm noktasında ve Suriye hükümetinin bir sonraki adımlarda liderlik etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Suriyeli ve İsrailli yetkililerle sürdürdüğü görüşmelerin detayı sorulan Pigott, "(Tom Barrack) Kendisi ve Dışişleri Bakanı (Marco Rubio), günlerdir tüm taraflarla iletişim halinde ve bu çabalar devam ediyor." demekle yetindi.

Öte yandan bir soru üzerine Pigott, gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, daha önce ertelenen Filistin konulu konferansla ilgili ABD'nin tutumunun değişmediğini belirterek, "Konferansa katılmayacağımızı söylemenin ötesinde bir şey yok." dedi.

Ne olmuştu?

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.