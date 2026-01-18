  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD: Suriye’de El Kaide bağlantılı üst düzey terörist öldürüldü
Takip Et

ABD: Suriye’de El Kaide bağlantılı üst düzey terörist öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de düzenlediği saldırıda El Kaide bağlantılı üst düzey bir teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD: Suriye’de El Kaide bağlantılı üst düzey terörist öldürüldü
Takip Et

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 16 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatısında saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda, 13 Aralık 2025'te 2 ABD askeri ile ABD'li bir tercümanın öldürüldüğü saldırıdan sorumlu olduğu kaydedilen ve DEAŞ'lı bir teröristle doğrudan bağlantısı bulunan El Kaide ile ilişkili Bilal Hasan el-Casim’in öldürüldüğü belirtildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ise açıklamasında, “3 ABD'linin ölümüne yol açan bir teröristin ölümü, kuvvetlerimize saldıran teröristleri takip etme konusundaki kararlılığımızı göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Endonezya’da kaybolan uçağın enkazı bulunduEndonezya'da içinde 10 kişinin bulunduğu uçak kaybolduDünya
Benzine indirim geldi, fiyatlar değişti: İşte 18 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim geldi, fiyatlar değişti: İşte 18 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiYüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiGündem
İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldiİran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldiDünya

 