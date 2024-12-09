NYT yazdı: ABD, Suriye'deki muhaliflere Türkiye üzerinden mesaj gönderdi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden için Suriye'nin tiranının düşüşü, “temel bir adalet eylemi” olarak adlandırdığı olay kendi politikası için destek talep edececeği bir an oldu. Ancak bu olay aynı zamanda Biden'ı başkanlığının son dönemlerinde temel bir zorlukla karşı karşıya bıraktı:

ABD, Suriye'de kontrolü ele geçiren yeni güçleri terörist olarak nitelendirirken onlarla nasıl dost olabilir? Ve dostluk kurmalı mı?

Devlet Başkanı Beşar Esad'ı deviren ana isyancı grup, bir zamanlar El Kaide'ye bağlı olan ve yıllar önce eski örgütten ayrılmış olsa da ABD hükümeti tarafından terörist grup olarak tanımlanan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) adlı bir grup.

Mesajla güvence verdiler

The New York Times'da yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri son günlerde Türk hükümeti aracılığıyla Esad'ı aniden deviren yıldırım harekatına katılan tüm isyancı gruplara mesajlar göndererek onları İslam Devleti grubundan militanlarla işbirliği yapmamaları konusunda uyarıyor. Mesajlar hakkında bilgi sahibi olan ABD'li ve Türk yetkililere göre, Suriye'deki muhalif gruplar, Türkler aracılığıyla gönderdikleri mesajda, İslam Devleti grubunun hareketlerinin bir parçası olmaya niyetlerinin olmadığına dair güvence verdi.

"Sadece sözlerini değil eylemlerini değerlendireceğiz"

Esad ailesinin Suriye'deki yarım asırlık baskıcı yönetiminin çöküşünü Beyaz Saray'dan video konferans ile değerlendiren Biden, Suriye'de iktidarı ele geçiren yeni güçlere ilişkin ihtiyatlı iyimserlik ve temkinli belirsizlik karışımı bir dil kullandı. Biden "Hiç kuşkunuz olmasın, Esad'ı deviren isyancı gruplardan bazılarının terörizm ve insan hakları ihlalleri konusunda kendilerine ait korkunç bir sicilleri var. Bu isyancı grupların liderlerinin son günlerde yaptıkları açıklamaları not ettik ve şu anda doğru şeyler söylüyorlar. Ancak daha fazla sorumluluk üstlendikçe, sadece sözlerini değil eylemlerini de değerlendireceğiz" dedi.

"IŞİD'in yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğiz"

Biden, ABD'nin Suriye'deki İslam Devleti örgütü kamplarına ve ajanlarına yönelik hava saldırılarına izin verdi. ABD'li yetkililere göre B-52, F-15 ve A-10 savaş uçaklarından oluşan bir grup, Suriye'nin orta kesimlerinde 75'ten fazla hedefi yaklaşık 140 mühimmatla vurdu. Oksijen'in aktardığına göre, bölgedeki operasyonları denetleyen ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Michael Kurilla “Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki IŞİD'in yeniden yapılanmasına ve Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına izin vermeyeceğiz. Suriye'deki tüm örgütler, IŞİD ile ortaklık kurmaları ya da IŞİD'e herhangi bir şekilde destek vermeleri halinde kendilerinden hesap soracağımızı bilmelidirler" dedi.