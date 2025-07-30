ABD: Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda bulunan 30 bin kişi ülkelerine geri kabul edilmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta kamplardaki çocuk yaşta bir Amerikan vatandaşının ülkeye geri kabul edilip ailesiyle bir araya getirilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kamplardaki duruma ilişkin de bazı değerlendirmeler paylaşıldı.

İki ayrı kampta 70'ten fazla ülkenin vatandaşı yaklaşık 30 bin kişinin kaldığı ve bunların çoğunluğunu 12 yaş altı çocukların oluşturduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye'nin kuzeydoğusundaki bu mülteci kamplarında yaşanan insani krize ve güvenlik sorununa kalıcı çözüm getirebilecek tek yol, bu kişilerin vatandaşı oldukları ülkeler tarafından geri kabul edilmesi, rehabilite edilmesi, topluma yeniden entegre edilmesi ve gerekli hallerde hesap vermelerinin sağlamasıdır."

Suriye'de, 2003'te ABD'nin Irak'ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol ve Roj kampları, ülkenin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyor.

SDG, bu kamplarda Suriye iç savaşında ülkeye yayılan terör örgütü IŞİD'le çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı IŞİD'lileri ve ailelerini tutuyor.