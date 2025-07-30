  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD: Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda bulunan 30 bin kişi ülkelerine geri kabul edilmeli
Takip Et

ABD: Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda bulunan 30 bin kişi ülkelerine geri kabul edilmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusunda Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki iki IŞİD kampında 70'ten fazla ülkeden yaklaşık 30 bin kişinin kaldığını, bunların çoğunluğunun çocuk yaşta olduğunu ve ülkelerine geri dönüşlerinin sağlanması gerektiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD: Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda bulunan 30 bin kişi ülkelerine geri kabul edilmeli
Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta kamplardaki çocuk yaşta bir Amerikan vatandaşının ülkeye geri kabul edilip ailesiyle bir araya getirilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kamplardaki duruma ilişkin de bazı değerlendirmeler paylaşıldı.

İki ayrı kampta 70'ten fazla ülkenin vatandaşı yaklaşık 30 bin kişinin kaldığı ve bunların çoğunluğunu 12 yaş altı çocukların oluşturduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye'nin kuzeydoğusundaki bu mülteci kamplarında yaşanan insani krize ve güvenlik sorununa kalıcı çözüm getirebilecek tek yol, bu kişilerin vatandaşı oldukları ülkeler tarafından geri kabul edilmesi, rehabilite edilmesi, topluma yeniden entegre edilmesi ve gerekli hallerde hesap vermelerinin sağlamasıdır."

Suriye'de, 2003'te ABD'nin Irak'ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol ve Roj kampları, ülkenin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyor.

SDG, bu kamplarda Suriye iç savaşında ülkeye yayılan terör örgütü IŞİD'le çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı IŞİD'lileri ve ailelerini tutuyor.

İsrail'in Berlin Büyükelçisi: Gazze'de açlık çekenler, sadece İsrailli rehinelerİsrail'in Berlin Büyükelçisi: Gazze'de açlık çekenler, sadece İsrailli rehinelerDünya
Dünya
ABD Başkanı Trump: Gümrük vergileri için 1 Ağustos son tarihi uzatılmayacak
ABD Başkanı Trump: Gümrük vergileri için 1 Ağustos son tarihi uzatılmayacak
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya yaptırımlara karşı bağışıklık kazandı
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya yaptırımlara karşı bağışıklık kazandı
Tayland ve Kamboçya, Çin'in arabuluculuğunda ateşkesi tekrar yineledi
Tayland ve Kamboçya, Çin'in arabuluculuğunda ateşkesi tekrar yineledi
Harvard’lı bilim insanı uyardı: Dünya’ya yaklaşan gizemli cisim uzaylılara ait olabilir
Harvard’lı bilim insanı uyardı: Dünya’ya yaklaşan gizemli cisim uzaylılara ait olabilir
Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti
Trump'ın eski avukatının federal temyiz mahkemesine seçilmesi eleştirilerin odağında!
Trump'ın eski avukatının federal temyiz mahkemesine seçilmesi eleştirilerin odağında!