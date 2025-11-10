  1. Ekonomim
  3. ABD Suriye'ye uyguladığı 'Sezar yaptırımlarını' askıya aldı
ABD Hazine Bakanlığı, Suriye Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların 180 günlüğüne kısmen askıya alındığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım'da güncellenen Suriye yaptırımları bölümüne ilişkin kamuoyuyla bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım günü, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine devam etme taahhüdümüzü belirtmek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı." ifadesine yer verildi.

Söz konusu kararın, 23 Mayıs'ta 180 günlüğüne Sezar Yasası yaptırımlarının askıya alınması kararının yerini aldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya ve İran'la ilgili işlemlerin yanı sıra bu ülke menşeli mal, teknoloji, yazılım, fon, finansman veya hizmetlerin transferinin bu muafiyetlerden hariç tutulduğu kaydedildi.

