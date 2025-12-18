ABD Suriye'ye yönelik Sezar yaptırımlarını kaldırdı

Devrik lider Beşar Esad yönetiminde Suriye'ye uygulanan yaptırımları dün kalıcı olarak sona erdiren ABD Kongresi, savaşın tahrip ettiği ülkeye dış yatırımların başlamasının önünü açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ahmed Şara başkanlığındaki yeni Şam yönetiminin destekçileri Suudi Arabistan ve Türkiye'nin talepleri üzerine yaptırımları daha önce iki kez askıya almıştı.

Şimdi verilen nihai kararla yaptırımlar kalıcı olarak kaldırıldı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Kongre'nin üst kanadı Senato, bir yıllık savunma paketi kapsamında 2019 tarihli Sezar Yasası'nın yürürlükten kaldırılmasını onayladı.

Senato, Temsilciler Meclisi tarafından zaten onaylanan ve Trump tarafından imzalanması beklenen yasa tasarısını 77'ye 20 oyla kabul etti.

Sezar Yasası, Suriye'ye yaptırım uygulanmasını öngören düzenlemeleri kapsıyordu.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nden Demokrat üye Senatör Jeanne Shaheen, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar arasında geniş destek gören yasa değişikliğine ilişkin "Suriye halkına, on yıllardır süren hayal edilemez acılardan sonra yeniden inşa için gerçek bir şans vermek adına atılmış kararlı bir adımdır" dedi.

Şam'dan ABD Kongresi'ne teşekkür

Şam yönetimi de bu kararı bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani "Suriye halkına verdiği destek ve Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırma kararı için ABD Senatosu'na şükran ve takdirlerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı. Bakan, kararı "Suriye ile dünya arasında işbirliği ve ortaklık için ufuk açan olumlu bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Esad'ın hapishanelerindeki zulmü belgeleyen isimsiz bir fotoğrafçının adını taşıyan Sezar Yasası, Suriye'ye yönelik dış yatırımları ciddi şekilde kısıtlamış ve Suriye'yi uluslararası bankacılık sisteminden koparmıştı.