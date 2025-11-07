  1. Ekonomim
ABD, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı

ABD, Birleşmiş Milletler kararıyla Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Hattap’a yönelik yaptırımları kaldırdı.

Suriye resmi devlet televizyonu El İhbariye'nin haberine göre, ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İçişleri Bakanı Hattap'a yönelik yaptırımları kaldırdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını 6 kasımda kabul etmişti.

