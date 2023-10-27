ABD, Suriye’yi vurdu

ABD ordusu, hem Irak hem de Suriye‘de ABD güçlerine karşı düzenlenen saldırılara yanıt olarak Suriye‘nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ve İran’ın desteklediği grupların kullandığı iki tesise saldırı düzenledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, “Kendimizi savunma amaçlı bu hassas saldırılar, İran’ın desteklediği milis grupların Irak ve Suriye‘deki ABD personeline yönelik 17 Ekim’de başlayan ve çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanan saldırılarına bir karşılıktır.” dedi.