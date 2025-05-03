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ABD, Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolarlık füze satışı için ilk onayı verdi

ABD'nin, Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolar değerinde füze satışına ilk onayı verdiği bildirildi.

Haber Merkezi
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ABD, Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolarlık füze satışı için ilk onayı verdi
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İlk onayı verilen satış kapsamında ABD tarafından Suudi Arabistan'a 1000 adet AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli havadan havaya füze, güdüm bölümleri ve teknik destek sağlanacak.

Füzeler, Arizona'daki ABD merkezli RTX Corporation tarafından üretilecek.

3,5 milyar dolar değerindeki satışın tamamlanması için ABD Kongresi'nden onay alınması gerekiyor.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı'ndan (DSCA), yapılan açıklamada, bu satışın, Körfez Bölgesi'nde siyasi istikrara ve ekonomik ilerlemeye katkıda bulunan ortak bir ülkenin güvenliğini artıracağı kaydedilirken, ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını da destekleyeceği vurgulandı.

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri, ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci F-15 savaş uçağı filosuna sahip.

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