ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Trump suçlu bulundu! Peki şimdi ne olacak?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta yargılandığı ve 6 haftadır devam eden "sus payı" davasında hakkındaki 34 ayrı suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu. Trump, jürinin kararından sonra yaptığı açıklamada, "Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum. Ülkemiz bir cehenneme döndü, bu hileli bir karar, bu hakimin bu yargılamaya bakmasına asla izin verilmemeliydi" dedi.

ABD'de bir ilk

ABD'de kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk başkan olarak tarihe geçen Trump, suçlu bulunarak da tarihe geçti.

Peki bundan sonra ne olacak?

Jürinin kararı bildirmesinin ardından Trump'a verilecek cezanın 11 Temmuz 2024'te açıklanacağı bildirildi, peki bundan sonra ne olacak?

Eski ABD başkanı hangi cezayı alabilir?

Bu tamamen davaya bakan Hakim Juan Merchan'a ait bir karar. Trump'ın suçlu bulunduğu maddeler (birinci dereceden ticari kayıtlarda tahrifat), New York'ta hafif suçlar arasında E kategorisinde yer alıyor. Merchan, Trump'a 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verebilir, ancak uzmanlar bunun pek olası olmadığını söylüyor.

Trump hapis cezası alır mı?

Trump, ilk kez bir davada suçlu bulunduğu ve kağıt üzerinde bir suç işlediği için bunun hapis cezasıyla sonuçlanması çok mümkün görünmüyor.

Guardian'a konuşan uzmanlar, Trump'a verilecek cezanın para cezası, denetimli serbestlik, kamu hizmeti veya bunların bir kombinasyonundan oluşmasının muhtemel olacağını söyledi.

Trump'ın hapse girecek şekilde bir mahkumiyet kararı alması durumunda da bu kararı temyize götürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda temyiz sürecinin sonuçlanması aylar, hatta yıllar alacak, bu da cezanın yürürlüğe girmesinin uzun bir zaman alacağı anlamına geliyor.

Trump'ın adaylığına engel olacak mı?

Bu karar, Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimlerine yeniden aday olmaya hazırlanan Trump'ın önünde bir engel oluşturmayacak. ABD Anayasası'na göre, mahkumiyet kararı Trump'ın yasal olarak başkanlığa aday olma hakkını etkilemeyecek.

Trump, başkanlık seçimini kazanması durumunda koltuğa oturabilecek.

ABD Anayasasına göre başkan adayı olabilmek içinde 35 yaşın üstünde olmak, ABD'de doğmuş vatandaş olmak ve son 14 yıldır ülkede ikamet ediyor olmak yeterli sayılıyor.

Seçilirse başkanlık koltuğuna oturur mu?

Konuyla ilgili Anayasa uzmanları ve hukukçulara göre, yargılandığı davada suçlu bulunan ve mahkumiyet kararı 11 Temmuz'da belli olacak olan Trump, halen 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine girebilir ve kazanması durumunda yeniden ABD Başkanı olabilir.

Uzmanlara göre, Trump aleyhinde 11 Temmuz'da mahkumiyet kararı çıkması halinde dahi eski ABD Başkanının seçimlere girme ve kazanması durumunda başkan olmasına engel bir durum söz konusu değil.

Ayrıca Trump, bu davada ya da devam eden diğer davalarından herhangi birinde hapis cezası alsa bile, ikamet ettiği eyalet yasalarına bağlı olarak, seçim günü yani 5 Kasım'da eğer hapiste değilse oy kullanabilecek. Ancak hapis cezası alsa bile temyiz süreçleri dolayısıyla kasım ayındaki seçimlerde böyle bir olasılık pek gözükmüyor.