ABD tarihinin en büyük ikinci loto ikramiyesi bir kişiye isabet etti

ABD’de Noel gecesi yapılan Powerball çekilişinde, ülke tarihinin en yüksek ikramiyeleri arasında yer alan 1,8 milyar dolarlık büyük ödül, Arkansas’ta satılan bir bilete isabet etti.

ABD tarihinin en büyük ikinci loto ikramiyesi

Powerball’u düzenleyen kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, Pazartesi günkü çekilişte kazanan çıkmaması nedeniyle ikramiyenin hızla büyüdüğü belirtildi. Artan bilet satışlarıyla birlikte ödül tutarı 1,82 milyar dolara ulaşarak ABD tarihinin en büyük ikinci loto ikramiyesi olarak kayıtlara geçti.

Her biri 2 dolara satılan ve büyük ödülü kazanma ihtimali 292 milyonda bir olan kuponun sahibinin önünde iki seçenek var: 1,8 milyar dolarlık ödülü 29 yıl içinde taksitle almak veya tek seferde 834,9 milyon dolar alarak ödülün vergilerini ödemek.