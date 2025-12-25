  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD tarihinin en büyük ikinci loto ikramiyesi bir kişiye isabet etti
Takip Et

ABD tarihinin en büyük ikinci loto ikramiyesi bir kişiye isabet etti

ABD tarihinin en büyük ikinci loto ödülü olan 1,8 milyar dolarlık Noel piyangosu tek bir bilete isabet etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD tarihinin en büyük ikinci loto ikramiyesi bir kişiye isabet etti
Takip Et

ABD’de Noel gecesi yapılan Powerball çekilişinde, ülke tarihinin en yüksek ikramiyeleri arasında yer alan 1,8 milyar dolarlık büyük ödül, Arkansas’ta satılan bir bilete isabet etti.

ABD tarihinin en büyük ikinci loto ikramiyesi

Powerball’u düzenleyen kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, Pazartesi günkü çekilişte kazanan çıkmaması nedeniyle ikramiyenin hızla büyüdüğü belirtildi. Artan bilet satışlarıyla birlikte ödül tutarı 1,82 milyar dolara ulaşarak ABD tarihinin en büyük ikinci loto ikramiyesi olarak kayıtlara geçti.

Her biri 2 dolara satılan ve büyük ödülü kazanma ihtimali 292 milyonda bir olan kuponun sahibinin önünde iki seçenek var: 1,8 milyar dolarlık ödülü 29 yıl içinde taksitle almak veya tek seferde 834,9 milyon dolar alarak ödülün vergilerini ödemek.

Saadet Partili Yılmaz: Emeklinin saç teli analiz edilse yüzde 50’si makarna ve simit çıkarSaadet Partili Yılmaz: Emeklinin saç telinin yüzde 50’si makarna ve simitEkonomi

 

Yanardağ 425 metre yüksekliğe lav püskürttü (Video)Yanardağ 425 metre yüksekliğe lav püskürttü (Video)Dünya

 