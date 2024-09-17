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ABD, Tayvan'a 228 milyon dolar değerinde askeri ekipman satışı yapacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin ile egemenlik ihtilafı içinde olan Tayvan'a askeri ekipmanların yedek parçaları, onarımı ve yeniden gönderilmesine dair 228 milyon dolar değerinde muhtemel bir satış konusunda "kararlı" olunduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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ABD, Tayvan'a 228 milyon dolar değerinde askeri ekipman satışı yapacak
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanlığının muhtemel bir satışın onayı yönünde "kararlılığını" bildirdiğine ilişkin açıklama yaptı.

228 milyon dolar değerinde askeri ekipman satışı

Açıklamada, Tayvan'a sağlanacak askeri ekipmanların yedek parçaları, onarımı ve yeniden gönderimi konusundaki satışın toplam maliyetinin 228 milyon dolar olduğu belirtildi.

Söz konusu muhtemel satışın "bölgede siyasi istikrarın, askeri dengenin ve ekonomik ilerlemenin sürdürülmesine yardımcı olacağına" işaret edilen açıklamada, satışın Tayvan'ın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştireceği aktarıldı.

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