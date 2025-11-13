ABD Temsilciler Meclisi, Epstein dosyalarının açıklanmasına ilişkin oylamayı hızlandırıyor

CNN'in haberine göre oylama üzerindeki baskı, üyelerin bir aylık tatilin ardından başkent Washington DC'ye dönmesiyle daha da arttı. Demokrat Adelita Grijalva'nın yemin ederek göreve başlaması da tasarının Meclis gündemine gelmesi ve oylanması için gereken son imzayı sağladı.

Cumhuriyetçi üyelerin çoğu, Başkan Donald Trump'a karşı çıkma konusunda temkinli davranırken, Cumhuriyetçi Thomas Massie ve Marjorie Taylor Greene gibi isimlerin öncülüğünde artan baskı ve "pedofilleri koruyor görünme" endişesi nedeniyle belgelerin açıklanmasını desteklemeye yöneliyor.

Cumhuriyetçi Tim Burchett, Meclis liderlerini süreci hızlandırmaya çağırarak, "Tasarıyı artık Meclis gündemine getirin ve halk karar versin. Oyalanmaktan bıktım" dedi.

Johnson ise Grijalva'nın katılımıyla Temsilciler Meclisinde oylama için çoğunluğun sağlanmasının ardından Adalet Bakanlığının Epstein davasına ilişkin tüm dosyaların açıklanmasını zorunlu kılan yasa tasarısını beklenenden önce gelecek hafta oylamaya sunacağını duyurdu.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin Demokrat üyeleri, Epstein'in, kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ve yazar Michael Wolff'a gönderdiği e-postaları yayımlamıştı.

Söz konusu yazışmalarda, Epstein'in 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, Trump'ın, kendisinin evinde adı gizlenen mağdurlardan birisiyle "saatlerce vakit geçirdiği" iddiası yer almıştı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.