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ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Gazze'de "medyaya engelsiz erişim" çağrısında bulundu

 ABD'de 64 Temsilciler Meclisi üyesi, Joe Biden hükümetine, Gazze'de "medyaya engelsiz erişim sağlanması" için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
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ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Gazze'de "medyaya engelsiz erişim" çağrısında bulundu
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat James McGovern öncülüğündeki 64 Kongre üyesinden oluşan grup, Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a mektup gönderdi.

Mektupta, Gazze'ye medya erişimi konusundaki kısıtlamalardan endişe duyulduğu belirtilerek bu kısıtlamaların Gazze'den doğru bilgi edinme konusunda ciddi zorluk çıkardığına dikkati çekildi.

Basın özgürlüğüne zarar veriyor

Sınırlı haberlerin şüphelere yol açtığı kaydedilen mektupta, "Güvenilir bilginin her zamankinden daha kritik olduğu bir dönemde, haberciliğe getirilen kısıtlamalar basın özgürlüğüne zarar vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, Gazze'de "medyaya engelsiz erişim sağlanması" amacıyla Biden ve Blinken'a, İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 177 basın mensubu hayatını kaybetti, çok sayıda gazeteci yaralandı.

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