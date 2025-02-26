ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Wilson'dan Trump temalı 250 dolarlık banknot teklifi
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, Başkan Donald Trump'ın resmini taşıyacak 250 dolarlık banknot için yasal çalışmaları başlattığını bildirdi.
Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Wilson, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.
ABD'deki enflasyonu eski Başkan Joe Biden'la ilişkilendirerek "Bidenflasyon" şeklinde tanımlayan Wilson, "Bidenflasyon, Amerikalı aileleri daha fazla nakit taşımaya zorlayarak ekonomiyi mahvetti." değerlendirmesini yaptı.
"En değerli başkan için en değerli banknot!"
Wilson, üzerinde Trump'ın resminin bulunacağı 250 dolarlık banknot için yasa tasarısı hazırlamaya başladığını belirterek "En değerli başkan için en değerli banknot!" ifadelerini kullandı.