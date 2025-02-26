  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Wilson'dan Trump temalı 250 dolarlık banknot teklifi
Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Wilson'dan Trump temalı 250 dolarlık banknot teklifi

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, Başkan Donald Trump'ın resmini taşıyacak 250 dolarlık banknot için yasal çalışmaları başlattığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Wilson'dan Trump temalı 250 dolarlık banknot teklifi
Takip Et

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Wilson, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD'deki enflasyonu eski Başkan Joe Biden'la ilişkilendirerek "Bidenflasyon" şeklinde tanımlayan Wilson, "Bidenflasyon, Amerikalı aileleri daha fazla nakit taşımaya zorlayarak ekonomiyi mahvetti." değerlendirmesini yaptı.

"En değerli başkan için en değerli banknot!"

Wilson, üzerinde Trump'ın resminin bulunacağı 250 dolarlık banknot için yasa tasarısı hazırlamaya başladığını belirterek "En değerli başkan için en değerli banknot!" ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminden düzensiz göçmen hazırlığı: Kayıt altına alacak sistem geliyorTrump yönetiminden düzensiz göçmen hazırlığı: Kayıt altına alacak sistem geliyorDünya
ABD Başkanı Trump kararnameyi imzaladı: Sağlık hizmetlerine fiyat düzenlemesi!ABD Başkanı Trump kararnameyi imzaladı: Sağlık hizmetlerine fiyat düzenlemesi!Dünya

 

Dünya
Irak Cumhurbaşkanı Reşid: Suriye'deki yönetimle dostça ilişkiler kurmaya çalışacağız
Irak Cumhurbaşkanı Reşid: Suriye'deki yönetimle dostça ilişkiler kurmaya çalışacağız
Trump’tan skandal video! Hamas’ı dansöz kıyafetiyle, kendini Netanyahu ile Gazze'de tatilde gösterdi
Trump'tan skandal Gazze paylaşımı!
Trump yönetiminden düzensiz göçmen hazırlığı: Kayıt altına alacak sistem geliyor
Trump yönetiminden düzensiz göçmen hazırlığı: Kayıt altına alacak sistem geliyor
ABD Başkanı Trump kararnameyi imzaladı: Sağlık hizmetlerine fiyat düzenlemesi!
ABD Başkanı Trump kararnameyi imzaladı: Sağlık hizmetlerine fiyat düzenlemesi!
İsrail, Filistinlilerin Cenin'deki evlerine dönüşüne engel oluyor
İsrail, Filistinlilerin Cenin'deki evlerine dönüşüne engel oluyor
Trump, şimdi de bakır ithalatına karşı harekete geçti, talimat verdi: Birçok sektörü etkileyecek
Trump, şimdi de bakır ithalatına karşı harekete geçti, talimat verdi