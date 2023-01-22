ABD Temsilciler Meclisi'nden Abrams tanklarını Ukrayna'ya gönderme çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, hükümeti M1 Abrams ana muharebe tanklarını Ukrayna'ya ihraç etmeye çağırdı. Kiev'e sembolik sayıda tank göndermenin bile Avrupalı ​​müttefikleri aynı şeyi yapmaya zorlamak için yeterli olacağı savunuldu.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin yeni atanan Cumhuriyetçi başkanı Michael McCaul, ABC televizyonunun "Bu Hafta" programında, "sadece bir" Abrams tankının, başta Almanya olmak üzere müttefikleri Rusya'ya karşı mücadele için kendi tank envanterlerini açmaya teşvik etmek için yeterli olacağını söyledi.

Ukraynalı yetkililer, Rus işgaline karşı savaşırken, aylardır Batılı müttefikleri kendilerine modern tanklar sağlamaya çağırıyor.

İngiltere geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya 14 Challenger 2 tankı tedarik ettiğini duyurdu, ancak en önemli beklenti ise Ukrayna'nın müttefiklerinin tedarik etme konumunda olduğu Almanya'nın Leopard 2 ağır tankları. Leoparların bir kısmını Ukrayna'ya göndermesi veya en azından üçüncü ülkelerden transferlerini onaylaması için Berlin'e haftalardır baskı yapılıyor.