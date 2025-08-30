ABD Temyiz Mahkemesi: Trump'ın koyduğu gümrük vergilerinin çoğu yasalara aykırı

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın birçok ülke için değişik oranlarda uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin çoğunun yasalara aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme, Yüksek Mahkeme'ye itirazların yapılabilmesi için söz konusu gümrük vergilerinin 14 Ekim'e kadar yürürlükte kalabileceğine karar verdi.

Karara ilişkin ABD yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD kasasına 135,7 milyar dolar girdi

ABD'de 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek 2025 mali yılının 10'uncu ayı olan temmuz itibarıyla gümrük vergilerinden elde edilen toplam net gelir ise 135,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu tutar 2024 mali yılının aynı döneminde 62,7 milyar dolar olmuştu.