ABD, terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’deki noktalarına karşı harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Aralık’ta Suriye’de görev yapan Amerikan askerlerine yönelik DEAŞ saldırısına karşılık olarak bölgede geniş çaplı askeri operasyonlar yürütüldüğünü duyurdu. Trump, operasyonların örgüte ait hedeflere yönelik güçlü ve etkili saldırılar içerdiğini vurguladı.

DEAŞ hedefleri sert şekilde vuruldu

Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, söz konusu saldırıya yanıt kapsamında Suriye’deki DEAŞ unsurlarının “son derece sert” şekilde hedef alındığını belirtti. Operasyonların halen devam ettiğini ifade eden Trump, bölgedeki askeri faaliyetlerin kapsamının geniş tutulduğunu kaydetti.

Suriye yönetiminden ABD’ye destek

Suriye yönetiminin operasyon sürecine verdiği desteğe de dikkat çeken Trump, ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak için yoğun çaba gösteren bir liderin yönettiği Suriye hükümetinin ABD ile tam iş birliği içinde hareket ettiğini söyledi.

Trump’tan terör örgütlerine sert uyarı

Açıklamasında sert bir uyarıya da yer veren Trump, Amerikalıları hedef alan ya da ABD’yi tehdit eden terör unsurlarının ağır sonuçlarla karşılaşacağını belirterek, “ABD’ye saldırmayı düşünen herkes, bugüne kadar görmediği ölçüde bir karşılıkla yüzleşir” ifadelerini kullandı.

CENTCOM: 70’ten fazla hedef vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise X platformu üzerinden yaptığı bilgilendirmede, Suriye genelinde 70’ten fazla DEAŞ noktasının 100’ü aşkın hassas mühimmatla vurulduğunu açıkladı.

‘Şahin Gözü Operasyonu’ devrede

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de daha önce yaptığı açıklamada, 13 Aralık’ta ABD askerlerine yönelik saldırının ardından bölgede “Şahin Gözü Operasyonu”nun devreye alındığını duyurmuştu.

Palmira’daki saldırının bilançosu

Suriye’nin Palmira kentinde, tek başına hareket eden bir DEAŞ mensubunun düzenlediği pusu sonucunda 2 ABD askeri ile 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, saldırıda 3 ABD askeri de yaralanmıştı.