ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Epstein'in adasını ziyaret ettiğini doğruladı

Lutnick, ABD Kongresi'nde verdiği ifadede, "Aile tatili için bir tekneyle karşıya geçerken onunla öğle yemeği yedim," dedi. "Eşim, dört çocuğum ve bakıcılarım da benimleydi... Adada öğle yemeği yedik. Bu doğru. Bir saat kadar."

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, ziyaretle ilgili yazışmalar, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Epstein belgelerinde yer aldı.

Bazı milletvekilleri Lutnick'in istifa etmesini isterken, Beyaz Saray Salı günü ABD Başkanı Donald Trump'ın tam desteğine sahip olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı daha önce Kongre'ye, merhum finansçı Epstein'in (Lutnick'in New York'taki komşusu) evinin bir odasında masaj masası bulundurmasının nedenini açıklamak için cinsel imalar kullanmasının ardından 2005 yılında Epstein ile ilişkilerini kestiğini söylemişti.

Salı günkü ifadesinde ise şunları söyledi:

"Sonraki 14 yıl içinde, hatırlayabildiğim kadarıyla iki kez daha onunla görüştüm."

Adalet Bakanlığı dosyaları, Lutnick'in 23 Aralık 2012'de Epstein'in Karayip adasını ziyaret ettiğini gösteriyor. Bu, Epstein'in bir çocuktan fuhuş talep etmekten mahkum edilmesinden dört yıl sonra gerçekleşti.

Lutnick'in Kongre'deki ifadesi, ziyareti kamuoyuna ilk kez doğruladığı an oldu.

Salı günü öğle yemeğine atıfta bulunarak, "Neden yaptığımızı hatırlamıyorum ama yaptık," dedi.

Trump'ın küresel gümrük tarifeleri politikasının mimarı olarak kabul edilen Lutnick, Epstein ile ilgili herhangi bir yanlış davranışla suçlanmadı.

Epstein ile adasında görüşmesinin dışında, bir buçuk yıl sonra Lutnick, Epstein ile bir saatlik bir görüşme yaptığını söyledi.

Lutnick, Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan milyonlarca sayfalık Epstein belgesinin içinde, yaklaşık 10 e-postanın kendisini Epstein ile ilişkilendirdiğini belirtti.

"14 yıllık bir süre boyunca onunla hiçbir ilişkim olmadı, o kişiyle neredeyse hiçbir ilgim yoktu," dedi.