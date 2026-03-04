ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein bağlantıları nedeniyle ifade verecek

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Temsilciler Meclisi’ndeki ilgili komitenin yürüttüğü inceleme kapsamında milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Soruşturma, Epstein dosyalarında adı geçen bazı iş insanları ve siyasetçilerin geçmiş ilişkilerinin incelenmesi kapsamında yürütülüyor. Epstein’ın yıllar boyunca kurduğu geniş sosyal ve finansal ağın, siyaset ve iş dünyasından birçok isimle bağlantılar içerdiği iddia ediliyor.

Lutnick’in Epstein ile olan ilişkisinin kapsamının ne olduğu henüz netlik kazanmazken, komite üyeleri Lutnick’in Epstein’ın faaliyetlerinden haberdar olup olmadığı ve aralarındaki ilişkinin niteliği hakkında açıklama talep ediyor.

Lutnick ise daha önce yaptığı açıklamalarda Epstein ile herhangi bir suç bağlantısı olmadığını savunmuştu.

ABD’li yetkililer, Epstein belgelerinin kamuoyuna açıklanmasının ardından siyaset ve iş dünyasındaki bağlantıların incelenmeye devam edeceğini belirtiyor.