ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Kanada'nın ‘51'inci eyalet’ olması gerektiğini savundu

The Hill'in haberine göre, Fox Business kanalında "Varney & Co." adlı programa katılan Lutnick, ABD ve Kanada ekonomilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ekonomileri birleştirmenin en iyi yolu"

Lutnick, 'Kanada'nın 51'inci eyalet olmasının', Kanada ve ABD ekonomilerini birleştirmenin en iyi yolu olduğunu savundu.

Kanada'nın ABD ile çalışması gerektiğini ileri süren Lutnick, "ABD'nin 51'inci eyaleti olmanın inanılmaz avantajlarını göz önünde bulundurmalılar" dedi.

Trump, Justin Trudeau için 'vali' demişti

ABD Başkanı Trump, yemin edip Beyaz Saray'a çıkmadan önce birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil edilmesi gerektiğini savunmuştu. Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.