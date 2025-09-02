  1. Ekonomim
ABD, TSMC'nin Çin'e çip ekipmanı sevkiyatındaki muafiyetini iptal etti

ABD, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) çip ekipmanlarını Çin'e lisanssız sevk etme yetkisinin iptaline karar verdi.

ABD, TSMC'nin Çin'e çip ekipmanı sevkiyatındaki muafiyetini iptal etti
TSMC'nin konuya ilişkin açıklamasında, ABD yönetiminden Nanjing'deki fabrika için "Onaylanmış Son Kullanıcı (VEU)" Programı kapsamındaki yetkilerinin 31 Aralık'tan itibaren iptal edileceğine dair bildirim alındığı belirtildi.

Şirketin durumu değerlendirip ABD hükümeti ile iletişime geçmek dahil uygun önlemleri aldığına işaret edilen açıklamada, TSMC'nin Nanjing fabrikasının kesintisiz çalışmasını sağlamaya kararlı olduğu vurgulandı.

VEU Programı kapsamında yabancı çip üreticilerinin Çin'de yarı iletken üretimi için ABD menşeli malların, yazılımların ve teknolojilerin çoğunu lisanssız ihraç etmesine izin veriliyordu.

ABD Ticaret Bakanlığı, geçen hafta ihracat kontrolünde boşluk oluşturan bu açığı kapattığını açıklamıştı.

Şirketlerin lisans muafiyeti süresinin sona ermesine kadar 120 günlerinin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu sürede ihracat lisansı için başvurulmasının gerektiği belirtilmişti.

