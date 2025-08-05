ABD turist vizeleri için 15 bin dolara kadar teminat isteyecek! Tarih belli oldu

ABD, iki hafta içinde başlatacağı pilot program kapsamında turizm ve iş seyahati için verilen vizelerde 15.000 dolara kadar teminat isteyebilecek.

Vize süresini en çok aşanların ülkelerine teminat şartı konulacak

ABD'nin resmi gazetesinde yayımlanan karara göre konsolosluk yetkilileri, vizede belirtilen süreden daha uzun kalan kişilerin sayısının yüksek olduğu ülke vatandaşlarından teminat istenebilecek.

Tarih belli oldu

Yaklaşık bir yıl sürmesi düşünülen ve 20 Ağustos'ta başlayacak program kapsamında, ABD'yi ziyaret edecek kişilerin vize kurallarına uymaları durumunda teminatları geri teslim edilecek.

Göç dışındaki başvurulardan 250 dolar ücret alınacak

ABD, ayrıca geçen ay Kongre'den geçen kanun kapsamında 1 Ekim'den itibaren göç vizesi dışındaki vizelere başvuranlardan 250 dolar ücret tahsil edecek. Ücret, vize kurallarına uymaları durumunda vize sahiplerine iade edilebilecek. Bu düzenleme 1 Ekim'de devreye girecek.

"ABD dünyanın en yüksek vize ücretini alan ülke olacak"

ABD turizm sektörünü temsil eden US Travel Association tarafından yapılan açıklamaya göre yeni vize ücreti devreye alınırsa ABD dünyanın en yüksek vize ücretinden alan ülkelerinden biri haline gelecek.