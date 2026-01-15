ABD: Türkiye, Gazze'deki ateşkesin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadı

Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin süreci ele almak üzere bir telekonferans gerçekleştiren iki ABD’li yetkili, şu ana kadar atılan adımları ve önümüzdeki dönemde izlenebilecek senaryoları masaya yatırdı.

ABD, Türkiye’nin ateşkesteki rolünü vurguladı ve ikinci aşamaya dikkat çekti

Gazze’de ateşkesin tesis edilmesinde Türkiye’nin oynadığı role dikkat çeken ABD’li bir yetkili, sürece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın doğrudan ve yakın biçimde dahil olduğunu belirtti. Yetkili, Ankara’nın Washington ile eş güdüm içinde yürüttüğü temasların ateşkesin sağlanmasında etkili olduğunu vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu katkıdan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Aynı yetkili, Trump yönetiminin Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin yeniden toparlanmasını desteklediğini ve bu yönde atılabilecek adımları yakından izlediklerini söyledi.

ABD’li yetkililerin açıklamaları, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Gazze’de ateşkes planının ikinci aşamasının başladığını duyurmasının hemen ardından geldi. Yetkililerden biri, ikinci aşamanın hayata geçirilmesini kritik bir eşik olarak nitelendirerek, Gazze’nin yeniden inşasına yönelik ABD’nin kapsamlı bir plan üzerinde çalıştığını ve bunun sahadaki dengeleri değiştirebileceğini dile getirdi.

Witkoff, yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın 20 maddelik planının ikinci aşamasının devreye alındığını ve bu sürecin ateşkesin kalıcı hale gelmesini amaçladığını belirtmişti. Bu aşamanın, Gazze’nin silahsızlandırılması, geçici bir teknokratik Filistin yönetiminin oluşturulması ve bölgenin yeniden inşasına yönelik adımları kapsadığı ifade edilmişti.