  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD, Türkiye ile Irak arasındaki su mutabakatını olumlu karşıladı
Takip Et

ABD, Türkiye ile Irak arasındaki su mutabakatını olumlu karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya, Türkiye ile Irak arasında su yönetimi ve su alanında işbirliği projelerinin finansmanı için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD, Türkiye ile Irak arasındaki su mutabakatını olumlu karşıladı
Takip Et

Savaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Irak ile Türkiye arasında süregelen su yönetimi sorunlarının ele alınmasına yönelik varılan anlaşmayı takdirle karşılıyor ve Irak hükümetini bu adımından dolayı kutluyorum." ifadesini kullandı.

ABD’den Türkiye-Irak su anlaşmasına destek mesajı

Anlaşmanın iki ülke ilişkilerine katkı sunacağını belirten Savaya, anlaşmanın, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve milyonlarca Irak vatandaşının geçimini etkileyen kuraklık ile su kıtlığına karşı sürdürülebilir kaynak yönetiminin sağlanması yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Savaya, ABD'nin bölgedeki işbirliği girişimlerini desteklemeyi sürdüreceğini aktardı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2 Kasım'da gerçekleştirilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imza törenine, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani başkanlık etmişti.

Anlaşma Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından imzalanmıştı.

BİM market 11 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Salı günü hangi ürünler geliyor?BİM market 11 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Salı günü hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM 07 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Kumtel Cam Doğrayıcı geliyor!BİM 07 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Kumtel Cam Doğrayıcı geliyor!Aktüel
BİM market 4 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete bugün hangi ürünler geliyor?BİM market 4 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete bugün hangi ürünler geliyor?Aktüel

 

Dünya
Vietnam'da sel felaketi: Can kaybı 40’a yükseldi
Vietnam'da sel felaketi: Can kaybı 40’a yükseldi
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi soyuldu: Şifrenin basitliği şaşkına çevirdi
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi soyuldu: Şifrenin basitliği şaşkına çevirdi
BM’den Sudan uyarısı: Sivillere yönelik şiddet sürüyor
BM’den Sudan uyarısı: Sivillere yönelik şiddet sürüyor
Trump'ı üzecek anket: Kamuoyu desteği yüzde 37'ye kadar düştü
Trump'ı üzecek anket: Kamuoyu desteği yüzde 37'ye kadar düştü
ABD basını: Trump yönetimi Gazze'de en az 2 yıl süreyle uluslararası bir gücün kurulmasını istiyor
ABD basını: Trump yönetimi Gazze'de en az 2 yıl süreyle uluslararası bir gücün kurulmasını istiyor
İtalya’dan Moskova’ya diplomatik tepki: Rus Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İtalya’dan Moskova’ya diplomatik tepki: Rus Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı