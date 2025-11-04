ABD, Türkiye ile Irak arasındaki su mutabakatını olumlu karşıladı

Savaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Irak ile Türkiye arasında süregelen su yönetimi sorunlarının ele alınmasına yönelik varılan anlaşmayı takdirle karşılıyor ve Irak hükümetini bu adımından dolayı kutluyorum." ifadesini kullandı.

ABD’den Türkiye-Irak su anlaşmasına destek mesajı

Anlaşmanın iki ülke ilişkilerine katkı sunacağını belirten Savaya, anlaşmanın, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve milyonlarca Irak vatandaşının geçimini etkileyen kuraklık ile su kıtlığına karşı sürdürülebilir kaynak yönetiminin sağlanması yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Savaya, ABD'nin bölgedeki işbirliği girişimlerini desteklemeyi sürdüreceğini aktardı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2 Kasım'da gerçekleştirilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imza törenine, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani başkanlık etmişti.

Anlaşma Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından imzalanmıştı.