ABD uçak gemisi Doğu Akdeniz'e ulaştı

ABD Savunma Bakanı Austin ile ABD Genelkurmay Başkanı Charles "CQ" Brown, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulundukları NATO karargahında basın toplantısı düzenledi.

"Hamas kasıtlı olarak sivilleri hedef aldı, sadece Yahudi oldukları için sivilleri öldürdü." diyen Austin, Amerikalı ve diğer milliyetlerden sivillerin de saldırılarda öldüğünü belirtti.

Austin, İsrail'e destek verdiklerini ifade ederek, "USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubu Doğu Akdeniz’e varmıştır. Ayrıca ABD'nin bölgedeki savaş uçakları filosunu da genişlettik. ABD Savunma Bakanlığı gerektiğinde ilave askeri unsurları konuşlandırmaya hazırdır." dedi.

ABD'nin İsrail'e askeri yardımının dün gönderilmeye başladığını aktaran Austin, bunlar arasında hayati önemdeki mühimmatın da yer aldığını, Demir Kubbe olarak bilinen hava savunma sistemi için takviyede bulunduklarını bildirdi.

Austin, "Diğer ülkeler gibi İsrail'in de kendini savunma hakkı vardır." diyerek, İsrail'e desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Ukrayna yardım taahhütleri

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın yanı sıra Ukrayna Savunma Destek Grubunun da NATO karargahında toplandığını hatırlatan Austin, son 3 haftada müttefik ülkelerin Ukrayna için yaptığı destek taahhütleri hakkında bilgi verdi.

Austin, Almanya'nın yeni bir Patriot hava savunma sistemi ve ilave Patriot füzeleri, 10 yeni Leopard tankı, 2 yeni IRIS-T hava savunma sistemi hibe edeceğini söyledi.

İspanya'nın Hawk hava savunma eğitimini sürdüreceğini ve Hawk malzemeleri vereceğini, İsveç'in 200 milyon dolarlık yardım paketinde topçu mühimmatı göndereceğini belirten Austin, Bulgaristan'ın da S-300 hava savunma sistemini güçlendirmesi için gerekli parçaları sağlayacağını kaydetti.

Austin, Fransa'nın daha fazla Caesar Howitzer sistemleri taahhüt ettiğini, ayrıca bunların üretimini hızlandıracağını, İngiltere'nin hava savunma desteği için de 155 milimetre silahlar sağlayacağını, Kanada'nın ise Ukrayna'nın zırhlı araç imkanlarını artırmak için gelecek 3 yılda 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını bildirdi.