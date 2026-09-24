ABD uçak gemisinde 8 denizcinin intihar girişimi mektuba yansıdı

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ABD Deniz Kuvvetleri Vekili Hung Cao, Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand'a gönderdiği mektupta USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubuna ilişkin dikkat çeken bilgilere yer verdi. Mektuba göre, taarruz grubunda görev yapan 8 denizci intihar girişiminde bulundu. Cao, bu kişilerin tamamının doğrudan uçak gemisinin mürettebatında bulunmadığını, grubun farklı unsurlarında görev yaptıklarını belirtti. Taarruz grubunda uçak gemisi personelinin yanı sıra hava kanadı, muhrip filosu ve diğer destek unsurlarında görev yapan denizciler bulunuyor.

Yaklaşık 5 bin personel görev yapıyor

USS Abraham Lincoln'de yaklaşık 5 bin personel görev yapıyor. Geminin Orta Doğu'daki görevi aylar boyunca devam ederken görev süresinin birkaç kez uzatılması personelin karşılaştığı koşullara yönelik tartışmaları beraberinde getirdi. Denizcilerin aileleri, uzun süren görevin personel üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerini dile getirdi. ABD Donanması ise gemide personele yönelik ruh sağlığı desteğinin sürdüğünü belirtti. Gemide 5 din görevlisinin yanı sıra ruh sağlığı uzmanlarının da görev yaptığı aktarıldı.

Görev süresi yaklaşık dokuz aya ulaştı

USS Abraham Lincoln, geçen yıl kasım ayında California'dan Güney Çin Denizi'ne hareket etti. Şubat ayında ise Orta Doğu'ya gönderildi. Başlangıçta mayıs ayında tamamlanması planlanan görev, daha sonra birkaç kez uzatıldı. Böylece geminin görevi yaklaşık dokuz aya kadar çıktı. Ağustos ayında USS George Washington'ın bölgeye gönderilmesinin ardından Abraham Lincoln'ün personeli dönüş yoluna geçti. Mürettebat, uzun görev süresinin ardından Tayland'da karaya çıktı.

Su ve gıda tedariki de gündemde

Uzun görev süresinin yanı sıra gemideki bazı teknik ve lojistik sorunlar da tartışıldı. Cao'nun mektubunda, geminin bazı bölümlerinde boru arızaları ve su arıtma sistemlerinde geçici problemler yaşandığı belirtildi. Bazı yemek seçeneklerinin de kısa süreli olarak azaltıldığı aktarıldı. Donanma, söz konusu sorunların geçici olduğunu ve geminin faaliyetlerini aksatacak boyuta ulaşmadığını savundu.

Gillibrand'dan yönetime eleştiri

Senatör Kirsten Gillibrand, gemideki koşullara ilişkin haberlerin ardından yönetimi eleştirdi. Gillibrand, uzun süreli görevlerin askerler ve aileleri açısından önemli fedakârlıklar gerektirdiğini belirterek personelin karşılaştığı sorunların dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Senatör ayrıca Başkan Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth yönetiminin gemideki koşullara ilişkin haberleri küçümsediğini savundu.

Donanma personelinin ruh sağlığı yeniden gündemde

USS Abraham Lincoln taarruz grubuna ilişkin açıklanan veriler, ABD Donanması'nda görev yapan personelin ruh sağlığı konusunu yeniden gündeme taşıdı. Yoğun çalışma temposu, sürekli gürültü, uyku sorunları ve uzun süre denizde kalmanın personel açısından önemli stres kaynakları arasında bulunuyor.

USS Abraham Lincoln'de görev yapan 8 denizcinin intihar girişimine ilişkin bilginin ortaya çıkmasıyla birlikte, uzun süreli deniz görevlerinde personelin karşılaştığı koşullar yeniden tartışma konusu oldu.