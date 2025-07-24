  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD, Ukrayna için 322 milyon dolarlık silah satışını onayladı
Takip Et

ABD, Ukrayna için 322 milyon dolarlık silah satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Kiev yönetimine 322 milyon dolarlık silah satışını onayladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD, Ukrayna için 322 milyon dolarlık silah satışını onayladı
Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'ya silah satışıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini geliştirmek ve zırhlı savaş ekipmanları sağlamak amacıyla Kiev yönetimine 322 milyon dolarlık silah satışının onaylandığı ifade edildi.

Modernizasyon için 150 milyon dolar ayrıldı

Kongre'ye gönderilen bildirime göre, ABD yapımı zırhlı araçların tedariki, bakımı, onarımı ve modernizasyonu için 150 milyon dolarlık bir bütçe ayrıldığı belirtilen açıklamada, karadan havaya füze sistemleri için ise 172 milyon dolar tahsis edildiği kaydedildi.

NATO müttefikleri maliyeti karşılayacak

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile 14 Temmuz'da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'ya silah gönderme konusunda bir anlaşma yaptıklarını belirterek, ülkesinin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıklamıştı.

Ukrayna için yardım konteynerleri hazırlanacak

Rutte ise "ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarik etme kararı çok önemli. Avrupalı devletlerle görüşeceğim ve Ukrayna için askeri yardım konteynerleri hazırlayacağız." demişti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan Ermeni Kilisesi’ne yönelik radikal reform planlıyorErmenistan Başbakanı Paşinyan Ermeni Kilisesi’ne yönelik radikal reform planlıyorDünya
ABD Kongre Üyesi Dexter'dan, UNRWA'nın Gazze'de yeniden faaliyete geçmesi için çağrı!ABD Kongre Üyesi Dexte'dan, UNRWA'nın Gazze'de yeniden faaliyete geçmesi için çağrı!Dünya
Dünya
Avustralya, ABD'ye yönelik sığır eti ithalat kısıtlamalarını kaldırdı
Avustralya, ABD'ye yönelik sığır eti ithalat kısıtlamalarını kaldırdı
Milyoner CEO'yu altı tonluk fil öldürdü!
Milyoner CEO'yu altı tonluk fil öldürdü!
ABD Kongre Üyesi Dexter'dan, UNRWA'nın Gazze'de yeniden faaliyete geçmesi için çağrı!
ABD Kongre Üyesi Dexter'dan, UNRWA'nın Gazze'de yeniden faaliyete geçmesi için çağrı!
Ermenistan Başbakanı Paşinyan Ermeni Kilisesi’ne yönelik radikal reform planlıyor
Ermenistan Başbakanı Paşinyan Ermeni Kilisesi’ne yönelik radikal reform planlıyor
Ukrayna, Zelenski ile Putin arasında doğrudan görüşme talep etti
Ukrayna, Zelenski ile Putin arasında doğrudan görüşme talep etti
Rock müziğin efsanesi Ozzy Osbourne'un serveti dudak uçuklattı!
Rock müziğin efsanesi Ozzy Osbourne'un serveti dudak uçuklattı!