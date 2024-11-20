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ABD, Ukrayna’ya 100 milyon dolarlık askeri ekipman satışına onay verdi

Rusya-Ukrayna Savaşı 1000 günü geride bırakırken, ABD’nin Kiev’e 100 milyon dolarlık askeri ekipman ve hizmet satışını onayladığı duyuruldu.

Haber Merkezi
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ABD, Ukrayna’ya 100 milyon dolarlık askeri ekipman satışına onay verdi
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Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık askeri ekipman ve hizmet satışını onayladığı ifade edildi.

Satışın, Ukrayna'nın güvenliğini güçlendireceği kaydedilen açıklamada, Kongrenin bu konuda bilgilendirildiği kaydedildi.

Rusya, Ukrayna'nın füzeyle saldırdığını açıklamıştı

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı 6 adet uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.

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