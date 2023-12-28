ABD, Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık silah yardımı yapacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Rusya ile savaşında Kiev'e yardımcı olmak için bu yılın son yardım paketinde Ukrayna'ya 250 milyon dolara kadar silah ve ekipman sağlayacağını söyledi.

Başkan Joe Biden Kongre'den Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık bir yardım daha sağlamasını istedi ancak Cumhuriyetçiler, ABD-Meksika sınırında güvenliği sıkılaştırmak için Demokratlarla bir anlaşma yapmadan yardımı onaylamayı reddediyor.

Beyaz Saray, ek ödenek olmadan, Ukrayna'nın Şubat 2022'deki işgalinden bu yana Rus güçleri tarafından işgal edilen toprakları geri alma mücadelesi için ABD yardımının yıl sonuna kadar tükeneceği uyarısında bulundu.

Blinken son yardım paketinin hava savunma mühimmatları, yüksek hareketli topçu roket sistemleri için ilave mühimmat, topçu mühimmatı, zırh karşıtı mühimmat ve 15 milyondan fazla mermi içerdiğini söyledi.