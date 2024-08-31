  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD, Ukrayna'ya desteğini sürdürecek
Takip Et

ABD, Ukrayna'ya desteğini sürdürecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukraynalı mevkidaşı Rüstem Umerov ile Pentagon'da görüştü. ABD Savunma Bakanı Austin, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD, Ukrayna'ya desteğini sürdürecek
Takip Et

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Pentagon'da görüştü.

Ukraynalı sivilleri ve kritik altyapıyı Rusya'nın saldırılarından korumak amacıyla hava savunmasının yanı sıra topçu mühimmat ve zırhlı araçlar gibi güvenlik yardımı önceliklerini görüşen bakanlar, ABD ve Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

"Ukrayna'ya yönelk desteğimizi sürdüreceğiz"

Austin, ABD'nin "özgür, güvenli ve egemen bir Ukrayna'ya" yönelik desteğini sürdüreceğini teyit etti.

İki bakan ayrıca, 6 Eylül'de ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde yapılacak ve yaklaşık 50 müttefik ve ortağın Ukrayna'nın acil savaş ihtiyaçlarını görüşeceği Ukrayna Savunma Temas Grubu (UDCG) toplantısına değindi.

Almanya'da yarın yapılacak seçimler federal hükümetin kaderini etkileyebilirAlmanya'da yarın yapılacak seçimler federal hükümetin kaderini etkileyebilirDünya

 

Azerbaycan yarın sandık başına gidecekAzerbaycan yarın sandık başına gidecekDünya

 

Çin devi yatırım için Türkiye’yi seçti!Çin devi yatırım için Türkiye’yi seçti!Gündem

 

 

Dünya
Ekolojik felaket! Yunanistan'da tonlarca ölü balık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Ekolojik felaket! Yunanistan'da tonlarca ölü balık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da baskınları sürüyor
İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da baskınları sürüyor
Trump: Rusya ve Kuzey Kore ile geçinmek iyi ve akıllıca
Trump: Rusya ve Kuzey Kore ile geçinmek iyi ve akıllıca
Azerbaycan yarın sandık başına gidecek
Azerbaycan yarın sandık başına gidecek
Almanya'da yarın yapılacak seçimler federal hükümetin kaderini etkileyebilir
Almanya'da yarın yapılacak seçimler federal hükümetin kaderini etkileyebilir
Ukrayna Rusya'yı hedef aldı: 5 ölü, 37 yaralı
Ukrayna Rusya'yı hedef aldı: 5 ölü, 37 yaralı