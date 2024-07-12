ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Gazze'ye kurulan geçici liman tamamen kaldırılacak

Kesin kararın ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından açıklanacağını belirten Sullivan, "Ancak kısa süre içerisinde iskele operasyonlarını tamamen durduracağımızı bekliyorum." ifadesini kullandı.

Sullivan, Gazze'deki sorunun "artık yardım sokmak değil, yardımın insanlara güvenli ulaşılmasını sağlamak" olduğunu savunarak "Şu an bizi meşgul eden şey, Gazze'ye dışarıdan yardım ulaştırmak değil, (bu yardımları) içeride dağıtmaktır. Bu durum, iskelenin kalan süresi hakkındaki düşüncemizde etkili oldu." diye konuştu.

Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Patrick S. Ryder yaptığı açıklamada, iskeleyi yeniden demirlemeye yönelik son çabanın "teknik ve hava ile ilgili sorunlar" nedeniyle başarısız olduğunu, iskelenin, destek gemilerinin ve diğer ekipmanların İsrail'in Aşdod kentindeki limana geri döneceğini ve "bir sonraki duyuruya kadar burada kalacaklarını" duyurmuştu.

Ürdünlü uzmana göre, ABD'nin yüzer iskele projesinin hedefi Gazze halkını göçe teşvik etmek

Ürdünlü uzman Ahmed el-Hayle, İsrail'in 280 gündür bombaladığı Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmelere dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Hayle, Gazze'deki sivil halkın direnişleriyle topraklarına olan bağlılıklarını gösterdiklerinin altını çizdi.

ABD'nin inşa ettikten 124 gün sonra kaldırma kararı aldığı yüzer iskeleye ilişkin Hayle, "Filistin halkının direnişi, Gazze'den tehcir düşüncesinin önüne geçti ve ABD'nin Gazze'de inşa ettiği yüzer iskeleyi de başarısız kıldı. Gazze'de inşa edilen yüzer iskelenin birçok hedefi vardı, bunların başında ise tehcir vardı ve bu da çok tehlikeli bir durumdu. İşgalci İsrail de buna, gönüllü tehcir adı altında birçok kez dikkat çekti. Bu nedenle de yüzer iskele ile gönüllü göç söylemlerinin gündeme getirilmesi eş zamanlı yapıldı." diye konuştu.

Hayle, Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail arasında süren çatışmaların yayılma ihtimaline karşı ABD'nin yüzer iskeleyi İsrail'e destek için kullanma planlarına işaret ederek, öyle bir durumda İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa Limanı'nın vurulması halinde yüzer iskeleyi devreye sokma ihtimaline dikkati çekti.

Washington'ın yüzer iskeleyi Gazze'ye insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması hedefiyle inşa ettiği yönündeki açıklamalarını hatırlatan Hayle, "Yüzer iskelenin inşa amacı insani yardımlar olsaydı, Refah Sınır Kapısı ve diğer kapılar vardı. Ancak İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı yıktı." dedi.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için yüzer iskele yerine sınır kapılarını kullanma imkanı olduğu halde buna izin verilmediğine dikkati çeken Hayle, "ABD insani yardım konusunda samimi olsaydı, maliyeti 32 milyon dolara ulaşan yüzer iskele yerine sınır kapılarından birini veya ikisini kullanırdı." diye konuştu.

Ürdünlü uzman, ABD'nin inşa ettiği yüzer iskeleye dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu iskelenin hedeflerine daha ilk günden şüpheyle bakılıyordu. Bu iskele, alternatifler olduğu halde gerçekten Gazze Şeridi'ne insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılmasında mı kullanılacaktı? Peki Washington'ın yüzer iskeleden vazgeçmesinin sebebi nedir? İskelenin inşa edildiği günden beri çok az yardım girişini sağladı. Bu da gösteriyor ki Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, ABD için öncelikli mesele değildir. Bu durumda ABD için yüzer iskelenin inşasında yardımlar dışında birtakım hedefler söz konusu. Yüzer iskele tehcir için planlandıysa da neden kullanılmadı?"

Filistin halkının topraklarından vazgeçmediği için ABD tarafından inşa edilen yüzer iskelenin stratejik hedeflerinin başarısızlıkla sonuçlandığına işaret eden Hayle, "Gazze'den tehcir düşüncesinin önüne geçen Filistin halkı ve topraklarındaki direnişi oldu. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yaklaşık 700 bin Filistinli hala bölgeyi terk etmeye yanaşmadı." ifadelerini kullandı.

"Washington'ın üzerindeki baskılar yüzer iskelenin inşasında etkili oldu"

İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini yasaklayarak Filistin halkını açlık felaketine sürüklemesinin hem dünyada hem de ABD'de halkın öfkesine sebep olduğunun altını çizen Hayle, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Washington'ın üzerindeki baskılar da yüzer iskelenin inşasında etkili oldu. ABD iskeleyi reklam amacıyla kullanmış oldu. Öyle ki ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, seçimlerin de yaklaştığı bir dönemde üzerlerindeki tepkileri hafifletmeye çalıştı."

Gazze'deki yüzer iskeleyi yerinden söken ABD'nin insani yardımlar için sınır kapılarını açma konusunda İsrail'e baskı kurmaktan aciz olduğunu söyleyen Hayle, ABD'deki seçimlerin yakın olduğu ve bu nedenle de yönetimin İsrail'e baskı kurma durumunda olmadığını ifade etti.

ABD'nin de "Hamas'ı bitirme" yönünde hedef koyan İsrail'i desteklediğini vurgulayan Hayle, "ABD'nin İsrail'e desteği değişmeyecek, çünkü meselesi İsrail'i korumak, bu İsrail'in aşırı sağcı Başbakanı Binyamin Netanyahu veya diğer aşırı sağcılarla ilgili de değil." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı zorla aç bırakma politikasını bir savaş aracı olarak kullandığını dile getiren Hayle, "Bu ahlak dışı bir üslup olduğu gibi siyasi amaçlar için kullanılan bir savaş suçudur." diye konuştu.

Geçici liman Gazzeliler için hayal kırıklığına dönüştü

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta yaptığı son Birliğin Durumu konuşmasında, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması için bölgeye geçici liman gönderileceğini duyurmuştu.

Biden yönetimi bu yöntemle kara sınırından Gazze'ye insani yardım girmesini yavaşlatan İsrail yönetiminin koyduğu engeli aşmayı hedefliyordu. Bunun üzerine Pentagon, ABD istihkam birliklerinin kullandığı yüzer iskele sistemi JLOTS’u Gazze kıyılarına doğru yola çıkardı.

İki aydan fazla süren intikalin ardından yüzer iskele ilk kez mayıs ortasında faaliyete geçti. 25 Mayıs'ta çıkan fırtına sonucu hasar gören liman, İsrail'de onarıldıktan sonra yeniden Gazze sahiline kurulmuştu.

ABD'nın insani yardımları indirdiği Gazze kıyısındaki alan dolma noktasına gelirken bugüne kadar deniz yoluyla gelen yardımların ne kadarının Gazzelilere ulaştığı hakkında bilgi verilmedi. Bu durum, Gazzeliler için hayal kırıklığına dönüşen yüzer liman projesinin ne kadar işe yaradığını tartışma konusu haline getirdi.