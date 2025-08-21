  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü kapasitesinde yüzde 40 kesinti
Takip Et

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü kapasitesinde yüzde 40 kesinti

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, direktörlük bünyesinde organizasyon kapasitesinin yüzde 40 düşürüleceğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü kapasitesinde yüzde 40 kesinti
Takip Et

Gabbard, ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, direktörlüğün "şişkin ve verimsiz hale geldiğini", tasarruf politikasıyla "misyon odaklılığı yeniden tesis etmeyi" hedeflediğini belirtti.

"ODNI 2.0 ile daha çevik ve verimli bir istihbarat yapısı kurulacak"

"ODNI 2.0" şeklinde tanımladığı politika sayesinde direktörlüğün daha çevik, verimli ve etkili olacağına işaret eden Gabbard, "Organizasyon kapasitemizi yüzde 40'tan fazla azaltacak ve vergi mükelleflerine yılda 700 milyon dolardan fazla tasarruf sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Yeni plan doğrultusunda ODNI bünyesindeki bazı birimler dönüşüm politikası kapsamında reform edilecek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istihbarat önceliklerini destekleyen alanlara "kritik yatırımlar" yapılacak.

Çıktı açığı nedir? Çıktı açığı ekonomide neden önemlidir?Çıktı açığı nedir? Çıktı açığı ekonomide neden önemlidir?Ekonomi
Gözler Jackson Hole'e çevrildi: Küresel ekonomi ve para politikalarının rotası belirlenecekGözler Jackson Hole'e çevrildi: Küresel ekonomi ve para politikalarının rotası belirlenecekEkonomi

 

Dünya
Hindistan: ABD'nin Rus petrolüne yönelik söylemleri bizi şaşırttı
Hindistan: ABD'nin Rus petrolüne yönelik söylemleri bizi şaşırttı
Kırgızistan’dan canlı hayvan ihracatına 6 aylık ara
Kırgızistan’dan canlı hayvan ihracatına 6 aylık ara
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
Uçak şirketi ICON Aircraft’ın CEO’su Hawkins, paraşüt kazasında hayatını kaybetti
Uçak şirketi ICON Aircraft’ın CEO’su Hawkins, paraşüt kazasında hayatını kaybetti
ABD’de temyiz mahkemesi, göçmenlere tanınan geçici korumayı kaldırdı
ABD’de temyiz mahkemesi, göçmenlere tanınan geçici korumayı kaldırdı
Rusya'da satılacak cihazlarda ulusal mesajlaşma uygulamasını kurma şartı getirildi
Rusya'da satılacak cihazlarda ulusal mesajlaşma uygulamasını kurma şartı getirildi