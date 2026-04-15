  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD, uyuşturucu taşıyan bir tekneye daha saldırdı: 4 ölü
Takip Et

ABD, uyuşturucu taşıyan bir tekneye daha saldırdı: 4 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Saldırıda 4 erkek narko-terörist öldürülmüş, operasyonda hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD, uyuşturucu taşıyan bir tekneye daha saldırdı: 4 ölü
Arşiv
Takip Et

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarına devam ediyor.

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün Doğu Pasifik’te "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından kullanılan bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

Uyuşturucu taşıdığı belirlenen tekneye yönelik saldırı emrini SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın verdiği vurgulanan açıklamada, "Saldırıda 4 erkek narko-terörist öldürülmüş, operasyonda hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" denildi.

ABD saldırısında 2 narko-terörist öldürülmüştü

SOUTHCOM, son olarak dün Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür" açıklamasında bulunmuştu.

