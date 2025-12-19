  1. Ekonomim
ABD, uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen 2 tekneyi daha vurdu

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 2 teknenin vurulduğunu ve 5 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen 2 teknenin vurulduğu anların görüntüsünü paylaştı.

Paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda uluslararası sularda vurulan teknelerin "terör örgütü" olarak tanımlanan gruplar için faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Geminin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı öne sürülen paylaşımda, saldırıda 5 kişinin öldürüldüğü ve ABD askeri güçlerinin zarar görmediği aktarıldı.

The Hill gazetesinin haberinde ise "eylül başından bu yana ABD ordusu tarafından, Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere en az 26 saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırılarda en az 104 kişinin öldürüldüğü" ifadesi yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.

