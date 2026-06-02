ABD Uzay Kuvvetleri üst düzey yetkilisinin Instagram hesabı hacklendi: İran yanlısı mesajlar paylaşıldı

CNN tarafından incelenen bir videoda, Vietnam Savaşı döneminin ünlü propagandacılarından “Hanoi Hannah”ın ABD askerlerine “batmakta olan bir gemiyi terk etmeleri” yönünde çağrı yaptığı ses kaydının kullanıldığı belirtildi.

Videoda ayrıca, ABD-İsrail-İran savaşının başlamasından haftalar sonra hayatını kaybeden İranlı güvenlik yetkilisi Ali Larijani’nin fotoğraflarına da yer verildi.

Uzay Kuvvetleri’nin en kıdemli astsubayı Başçavuş John Bentivegna ise pazar gecesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, meslektaşlarını kendi hesabından paylaşılan hiçbir bağlantıya tıklamamaları ve videolarla etkileşime girmemeleri konusunda uyardı.

Bentivegna, "Erişimi yeniden sağlamak ve sorunu en kısa sürede çözmek için ilgili ekiplerle birlikte çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Bir Uzay Kuvvetleri sözcüsü de siber saldırıyı doğruladı ancak ele geçirilen içeriklerin hesapta ne kadar süre kaldığı veya olaydan kimin sorumlu olduğu konusundaki soruları yanıtlamadı.

İran saldırılarında Uzay Kuvvetleri detayı: ‘Kinetik olmayan etkiler’ vurgusu

ABD Uzay Kuvvetleri, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarında kritik bir rol üstlendi. Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, 28 Şubat’ta başlayan İran’a yönelik bombardıman süreciyle birlikte, İran’ın savunma kapasitesini zayıflatmak amacıyla Uzay Kuvvetleri’nin “kinetik olmayan etkilerinden” yararlanıldığını belirtmişti.

Askerlerin dijital hesaplarına yönelik tehdit uyarıları artıyor

ABD’li askeri yetkililer, savaş süreci boyunca personelin telefonları ve çevrim içi hesaplarının hedef alınabileceği konusunda defalarca uyarılarda bulundu. Orta Doğu’daki operasyonlardan sorumlu ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), kısa süre önce Kongre üyelerine, düşman unsurların bölgedeki ABD personelini izlemek veya hedef almak amacıyla ticari konum verilerini kullandığına dair çok sayıda tehdit raporu iletildiğini bildirdi.

Nisan ayı sonlarında, bazı ABD Deniz Piyadeleri personeli, sivil çalışanlar ve ailelerinin İranlı siber korsanlar tarafından gönderildiğinden şüphelenilen tehdit mesajları aldığı belirtildi. ABD Deniz Kuvvetleri bu mesajları “asılsız” olarak nitelendirdi. CNN’in incelediği bir iletide ise, “Kimlikleriniz füze birimlerimiz tarafından tamamen bilinmektedir ve attığınız her adım gözetimimiz altındadır” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Bentivegna’nın Instagram hesabının ele geçirilmesi, ABD ile İran arasındaki çatışma kapsamında yürütülen propaganda savaşlarının son örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

Mart ayında da İranlı siber korsanların FBI Direktörü Kash Patel’in kişisel e-posta hesabını ele geçirerek bazı eski fotoğraf ve e-postaları sızdırdığı öne sürülmüştü. Ayrıca genç İranlıların, yapay zekâ kullanarak Başkan Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD’nin savaş çabalarını hedef alan Lego temalı videolar ürettiği de biliniyor.

Öte yandan Beyaz Saray ve CENTCOM’un da askeri operasyonlara ilişkin, birçok gözlemciye göre “Call of Duty” tarzı video oyunlarını andıran, kurgulanmış videolar paylaştığı ifade ediliyor.