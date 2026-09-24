ABD Uzay Kuvvetleri'nden 980 milyon dolarlık hamle! Redwire dev projede

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ABD, uzay alanındaki askeri gücünü artırmak için yeni bir adım attı. Uzay Sistemleri Komutanlığı tarafından yürütülecek ve toplam değeri 980 milyon doları aşan proje için görev yapacak firmalar belirlendi. Firmalar arasında Redwire da yer aldı.

Projenin, çoklu tedarikçili sözleşme modeliyle hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda 15 farklı firmanın projeye katkı sağlaması planlandı.

Uzayda eğitim ve test altyapısı kurulacak

Projenin, uzayda gerçekleştirilecek test ve eğitim faaliyetlerine yönelik altyapı oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Yer sistemleri ile yörüngedeki test ve eğitim menzilinin geliştirilmesinin amaçlandığı aktarıldı. Çalışmaların, Uzay Kuvvetleri'nin operasyonel hazırlığını artırmaya yönelik olduğu kaydedildi.

15 dev şirket aynı projede buluştu

Projede Redwire'ın yanı sıra uzay ve savunma alanında faaliyet gösteren birçok büyük şirketin yer alması dikkat çekti. Firmaların, kabiliyetlerine göre farklı görevlerde yer alması bekleniyor.

Sözleşmenin uzun vadeli olması ve 10 yıllık bir süreci kapsaması öngörülüyor. Redwire'ın projede üstleneceği görevlere ilişkin detayların önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.