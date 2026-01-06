ABD vatandaşları Venezuela operasyonunu onaylıyor mu?

Reuters/Ipsos anketine göre, Amerikalıların sadece üçte biri ülke başkanını deviren ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısını onaylıyor ve yüzde 72'si ABD'nin Güney Amerika ülkesine çok fazla dahil olacağından endişe ediyor.

İki günlük anket, Trump'ın emrettiği askeri operasyonu Cumhuriyetçilerin yüzde 65'inin desteklediğini gösterdi. Bu oran Demokratlarda yüzde 11 ve bağımsızlarda yüzde 23 oldu.

Pazar ve pazartesi günleri düzenlenen Reuters/Ipsos anketi, Cumhuriyetçiler arasında yakın ülkeler üzerinde etki uygulama içeren bir dış politikaya önemli destek olduğunu gösterdi.

Cumhuriyetçiler daha çok destekliyor

Cumhuriyetçilerin yüzde 43'ü "Amerika Birleşik Devletleri, Batı Yarımküre'deki işlere hâkim olma politikasına sahip olmalı" ifadesine katıldığını söylerken, yüzde 19'u katılmadı. Geri kalanı emin olmadığını söyledi veya soruyu yanıtlamadı.

Reuters/Ipsos anketinde Cumhuriyetçilerin yüzde 60'ı Venezuela'ya konuşlandırılacak ABD askeri gönderilmesini desteklediğini söylerken, Amerikalıların genel olarak yüzde 30'u bu görüşte. Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u ABD'nin Venezuela'daki petrol sahalarının kontrolünü ele almasını destekledi.