ABD ve AB, kritik mineraller için müzakereye gidiyor

ABD ve Avrupa Birliği (AB) kritik mineraller konusunda anlaşmak için müzakereye gidecek. ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'da çıkarılan veya işlenen kritik minerallerin ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamındaki elektrikli araçlara yönelik vergi indirimiyle ilgili gerekliliklerine dahil edilmesi için kritik mineraller konusunda anlaşma sağlanması amacıyla müzakerelere başlayacaklarını bildirdi.

İki lider görüşmelerinin ardından ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, ABD ve AB'nin geleceğin temiz enerji ekonomilerini inşa ederken ve ortak ekonomik ve ulusal güvenlik sorunlarını ele alırken ekonomik ilişkilerini derinleştirmek için yeni adımlar attığı kaydedildi.

ABD ve AB'nin iklim krizini ele almaya, küresel temiz enerji ekonomisine geçişi hızlandırmaya ve dirençli, güvenli ve çeşitlendirilmiş temiz enerji tedarik zincirleri oluşturmaya kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, kritik mineral ve batarya tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi konusunda iş birliğinin derinleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada, AB'de çıkarılan veya işlenen kritik minerallerin, ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası'nın elektrikli araçlara yönelik vergi indirimiyle ilgili bölümünün gerekliliklerine dahil edilmesini sağlamak amacıyla hedeflenen kritik mineraller anlaşması için müzakerelere hemen başlama niyetinde olunduğu bildirildi.

İlgili teşvik programlarını karşılıklı olarak güçlendirecek şekilde koordine etmek için Temiz Enerji Teşvikleri Diyaloğu'nun başlatıldığı da belirtilen açıklamada, ticaret ve yatırım akışlarında her iki tarafın da sağladığı teşviklerden doğabilecek aksamaları önlemek amacıyla adımlar atılacağı kaydedildi.

Açıklamada, sürdürülebilir çelik ve alüminyum ile ilgili küresel düzenlemelere ilişkin müzakerelerde de ekim ayına kadar iddialı bir sonuca ulaşmaya kararlı olunduğu vurgulandı.

Ukrayna’ya yönelik destekler

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşa karşı ABD ve AB'nin güçlü bir şekilde birlikte hareket ettiğine ve kapsamlı yaptırımlar uyguladığına işaret edilen açıklamada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bizi böleceğini düşündü ama biz her zamankinden daha da çok birleştik." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya verilen desteğin ne kadar sürerse sürsün devam edeceği vurgulandı. ABD ve Avrupa Komisyonunun Avrupa'nın Rusya'nın fosil yakıtlarına bağımlılığını hızla azaltmak ve yeşil ekonomiye geçişi hızlandırmak için yeni bir ortaklık başlatıldığı hatırlatılarak, bu ortaklığın, hedefleri aştığına ve ABD'nin Avrupa'ya beklenenden iki kat fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzı sağladığına işaret edildi.

Açıklamada, liderlerin Avrupa'da enerji güvenliği ve sürdürülebilirliği için birlikte çalışmaya devam edecekleri belirtilerek, Ukrayna'nın da Avrupa enerji piyasasına daha fazla entegre olması ve enerji güvenliğinin desteklenmesi için çalışmaların devam edileceği aktarıldı.

Transatlantik işbirliğini geliştirme hedefi

ABD ve AB'nin transatlantik işbirliğini geliştirerek, güvenlik ve ekonomik dayanıklılığı güçlendirmeye çalıştıkları belirtilen açıklamada, ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi ve G7 aracılığıyla çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Açıklamada, ABD ve AB'nin ekonomik baskı, ekonomik bağımlılıkların silah haline getirilmesi ve piyasa dışı politikalar konularında ortaya çıkan zorluklara karşı da birlikte çalışacağı ifade edildi.