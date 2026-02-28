ABD ve AB ticarette ortak zemin bulabilecek mi?

Sorunun merkezinde gümrük vergileri bulunuyor. Çelik ve alüminyum başta olmak üzere bazı stratejik sektörlerde uygulanan vergilerin hukuki dayanağının değişmesi, yalnızca teknik bir revizyon anlamına gelmiyor. Bu durum, anlaşmanın karşılıklılık ilkesini de zedeliyor. Avrupa tarafı, ticaretin siyasi gündemin bir uzantısı haline gelmesinden rahatsız. Washington ise sanayi politikasını ulusal güvenlik ve yerli üretim perspektifiyle yeniden tanımlıyor. İki yaklaşım arasındaki mesafe, metinlerdeki uzlaşıdan daha geniş bir alanı işaret ediyor.

Transatlantik ticaret hattının küresel rolü

Transatlantik ticaret hattı, küresel ekonominin en yoğun ve en entegre kanallarından biri. Mal ve hizmet akışının büyüklüğü, yatırımların karşılıklı hacmi ve finansal bağlantıların derinliği düşünüldüğünde, bu hatta oluşan her dalgalanma zincirleme etkiler üretiyor. Dolayısıyla mesele yalnızca belirli sektörlerdeki vergi oranlarından ibaret değil; yatırım planlamasından tedarik zinciri stratejilerine kadar geniş bir alanda yeniden hesap yapılmasını gerektiriyor.

Brüksel’in öngörülebilirlik yaklaşımı

Brüksel’deki değerlendirmelerde özellikle öngörülebilirlik vurgusu öne çıkıyor. Uzun vadeli yatırım kararları, ani politika değişiklikleriyle uyumlu ilerlemiyor. ABD tarafında ise iç siyasi dinamiklerin ticaret kararlarını doğrudan etkilediği bir tablo söz konusu. Seçim takvimi, sanayi üretimi ve istihdam başlıkları, dış ticaret dosyasının teknik çerçevesini aşan bir ağırlık kazanmış durumda. Bu da anlaşmanın ekonomik olduğu kadar politik bir zeminde ilerlediğini gösteriyor.

Süreçte temkinli bekleyiş ve sınırlı ilerleme

Avrupa Parlamentosu’nda sürecin bazı başlıklarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine yönelik görüşler dillendiriliyor. Resmi olarak askıya alınmış bir metin yok; ancak uygulamada temkinli bir bekleyiş hakim. Tarafların teknik heyetler düzeyinde temaslarını sürdürmesi bekleniyor fakat kısa vadede kapsamlı bir güncelleme ihtimali zayıf görünüyor.

Küresel ekonomik ve stratejik yansımalar

Son tablo, transatlantik ticaretin tamamen kopacağına işaret etmiyor; ancak istikrarlı ve öngörülebilir bir çerçeveye henüz ulaşılamadığını ortaya koyuyor. Küresel ölçekte artan korumacılık eğilimleri ve stratejik sektörlere yönelik devlet müdahaleleri dikkate alındığında, AB–ABD hattındaki bu kırılganlık daha geniş bir dönüşümün parçası olarak okunabilir. Ticaret artık yalnızca ekonomik bir faaliyet değil; aynı zamanda jeopolitik bir enstrüman.

Önümüzdeki dönemde tarafların söylem ile uygulama arasındaki mesafeyi daraltıp daraltamayacağı belirleyici olacak. Aksi halde, anlaşma metinlerde varlığını korusa bile sahadaki gerçeklik farklı bir hikâye yazmaya devam edecek.