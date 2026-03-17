ABD ve Çin arasında Paris mutabakatı: Ticaret savaşlarında yeni bir safhaya mı geçiliyor?

ABD ve Çin temsilcileri, küresel ticaret dengelerini yakından ilgilendiren müzakereler kapsamında Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng başkanlığındaki heyetler arasında yürütülen görüşmelerin sonucunda, tarafların bazı ticari konularda "ön mutabakat" sağladığı bildirildi.

Müzakerelerin odak noktası: Tarım ve kritik mineraller

İki gün süren kapalı oturumlarda ele alınan konuların başında, karşılıklı ticaret hacminin artırılması ve tedarik zinciri güvenliği yer aldı. Edinilen bilgilere göre Çin heyeti, ABD menşeli tarım ürünleri ve enerji kaynaklarının ithalat kapasitesini artırma yönünde irade beyanında bulundu. Buna karşılık ABD tarafının, Çin’in stratejik öneme sahip nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin küresel pazara arzı konusundaki taleplerini gündeme getirdiği belirtildi.

Müzakerelerin ardından yapılan resmi açıklamalarda, sağlanan mutabakatın teknik ayrıntılarının ilgili çalışma grupları tarafından detaylandırılacağı kaydedildi.

Trump-Xi Zirvesi öncesi diplomatik zemin

Paris’teki bu temaslar, 31 Mart - 2 Nisan tarihlerinde Pekin’de yapılması planlanan Donald Trump ve Şi Cinping zirvesi için bir "yol haritası" niteliği taşıyor. Diplomatik kaynaklar, Paris mutabakatının liderler düzeyinde imzalanacak nihai metinlerin temelini oluşturduğunu ifade ediyor.

Görüşmelerde mevcut gümrük tarifelerinin durumu ve ticari engellerin kademeli olarak esnetilmesi imkanları da masaya yatırıldı. Taraflar, ekonomik istikrarın korunması adına iletişimin kesintisiz sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Teknoloji ve güvenlik başlıkları beklemede

Sağlanan ön mutabakata rağmen, teknoloji transferi kısıtlamaları ve ulusal güvenlik gerekçeli sektörel düzenlemeler gibi daha karmaşık başlıkların bir sonraki aşamaya bırakıldığı bildirildi. Paris’ten gelen olumlu sinyallerin ardından gözler, mart sonunda gerçekleşecek olan ve ticaret savaşlarının geleceğini belirleyecek olan yüksek düzeyli zirveye çevrildi.

Her iki tarafın ticaret bakanlıkları tarafından yapılan ortak değerlendirmede, Paris görüşmelerinin "yapıcı ve gerçekçi" bir zeminde tamamlandığı vurgulandı.