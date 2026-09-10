ABD ve Çin arasında yeni tarife hamlesi: 60 milyar dolarlık ticaret masada

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ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde yeni bir başlık öne çıktı. Çin yönetimi, iki ülkenin belirli ürün gruplarında uyguladığı gümrük vergilerinin karşılıklı biçimde aşağı çekilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü duyurdu. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Huang Ling, tarafların 30 milyar dolarlık ürün için karşılıklı vergi indiriminin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi amacıyla çalıştığını belirtti.

Her iki ülke için 30 milyar dolar

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığı bilgilere göre söz konusu 30 milyar dolarlık tutar tarafların her biri açısından ayrı ayrı hesaplanıyor. Buna göre ABD'nin Çin'den satın aldığı 30 milyar dolar değerindeki ürün grubunda, Çin'in de ABD'den aldığı aynı tutardaki ürünlerde gümrük vergilerinin azaltılması gündeme geliyor.

Gözler Trump ve Şi görüşmesinde

Yeni gelişmenin ardından dikkatler ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 24 Eylül'de Washington'da gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye çevrildi. Söz konusu buluşmanın, iki liderin son bir yıl içerisindeki üçüncü yüz yüze görüşmesi olması bekleniyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun da liderler arasındaki temasların ABD-Çin ilişkilerinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Ticaret Kurulu için daha önce anlaşmışlardı

Trump ve Şi, mayıs ayında Pekin'de gerçekleştirdikleri görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkileri yönetmek üzere ABD-Çin Ticaret Kurulu'nun kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Washington ile Pekin daha önce gümrük vergilerini karşılıklı olarak önemli ölçüde yükseltmiş, sonrasında ise geçici bir ateşkes üzerinde uzlaşmıştı.

Ateşkes için kritik tarih: 10 Kasım

Mevcut tarife ateşkesinin 10 Kasım'da sona ermesi bekleniyor. Yeni görüşmeler kapsamında iki ülkenin, hassas olarak değerlendirilmeyen ürünleri belirleyerek karşılıklı olarak 30’ar milyar dolarlık ticarette gümrük vergilerini azaltması hedefleniyor.

Bu miktar, ABD'nin Çin'e gerçekleştirdiği ihracatın yaklaşık yüzde 28'ine, Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatın ise yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor.