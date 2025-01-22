ABD ve Çin gümrük tarifelerinde anlaşır mı?

Pantheon Macroeconomics'in ekonomistlerine göre ABD-Çin ticaret müzakerelerinin uzun sürmesi muhtemel.

Çin'in ticaret konusunda ya da ticari dengesizlikleri hafifletmek için para biriminin değer kazanmasına izin verme konusunda kabul edeceği herhangi bir ekonomik tavizin muhtemelen geçici olacağını ve kısa bir ateşkesle sonuçlanacağını yazan ekonomistler, kısa süre sonra gerginliğin geri döneceğini belirttiler.

"Müzakereler Çin'in lehine sonuçlanmayabilir" ifadelerini kullanarak Çin'in şu anda Trump'ın ilk dönemine kıyasla daha kırılgan bir konumda olduğunu belirten ekonomistler, emlak sektöründe devam eden çöküş ve yumuşak iç pazar gibi Çin'in kendi ekonomik sorunlarına işaret ettiler.

Ekonomistlere göre Trump'ın önceden uyarıda bulunmadan gümrük vergisi uygulaması ve bunu bir müzakere taktiği olarak kullanması ihtimali de var.

Anlaşma yapma isteği

OCBC stratejistleri, ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini hemen uygulamak yerine 1 Şubat'ta uygulama tehdidinde bulunmasının, anlaşma yapmak için güçlü bir istek olduğunu gösterdiğini savundular

Frances Cheung ve Christopher Wong, “Bu aynı zamanda Trump rejiminde tarife gelişmelerinin akışkanlığının da altını çiziyor” dediler.

USD, Trump'ın fentanil nedeniyle Çin'e %10 gümrük vergisi getirmeyi düşündüğü haberleriyle hafifçe sıçradı ve stratejistler, piyasalar üzerindeki etkilerin iki yönlü olabileceği konusundaki uyarılarını yinelediler.

Ekonomistler, "Tarife tehditleri ve nihai uygulama muhtemelen duyarlılık üzerinde baskı oluşturacak ve USD'yi artıracaktır. Duyurularda daha uzun bir gecikme, uzun USD ticareti çözülürken risk vekilleri için bir nefes alma imkânı sunuyor. Daha az sert/acil tarifeler duyarlılığı artırır ancak endişeler risk iştahını kısıtlayabilir, bu da USD düşüşlerinin hala destek bulması gerektiğini ima ediyor" değerlendirmesini yaptılar.

Trump'ın politikaları için en önemli iki konu ne?

Julius Baer ekonomistleri Norbert Rücker ve David Kohl'a göre gümrük tarifeleri ve jeopolitik gerilimler yakın vadede Trump'ın politikaları için en önemli iki konu olacak.

“Gümrük tarifelerini hala herhangi bir anlaşmadan en iyi şekilde yararlanmak için müzakere taktikleri olarak görüyoruz ve nihai niyetin bunların dayatılması olduğundan şüphe duyuyoruz” değerlendirmesini yapan ekonomistler, “Buna rağmen bu gerçekleşirse, ABD'nin tüketim üstünlüğü göz önüne alındığında, yük daha ziyade yabancı üreticilerin üzerinde olacaktır” dedi.

Enerji piyasalarının jeopolitik ve ilgili arz riskleri için başlıca barometre olduğunu belirten ekonomistler, petrolün küresel ticarete hâkim olduğunu ve bazı ülkelerin petro-gelirlere büyük ölçüde bağımlı olduğunu vurguladılar.