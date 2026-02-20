ABD ve Endonezya ticarette yeni döneme giriyor

  1. Ekonomim
ABD ve Endonezya, karşılıklı ticaret anlaşmasında anlaşmaya vardı. Uzun süredir devam eden müzakerelerin ardından varılan mutabakat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açıyor.

Anlaşmaya göre Endonezya, ABD’den ithal edilen ürünlerin büyük bir kısmında gümrük vergilerini kaldıracak. Buna karşılık ABD, Endonezya’dan yapılan ithalat üzerinde uyguladığı tarifeleri genel olarak koruyacak ve bazı ürünlerde özel muafiyetler tanıyacak. Özellikle tekstil ve tarım ürünlerinde ek düzenlemeler yapılarak tarafların karşılıklı fayda sağlaması hedefleniyor.

Stratejik ticarette yeni açılım

Söz konusu anlaşma sadece tarifelerle sınırlı değil. Tarife dışı engellerin kaldırılması, teknik standartların uyumlaştırılması ve dijital ticaret alanında işbirliği de anlaşmanın kapsamına alındı. Ayrıca iki taraf, enerji, ulaşım ekipmanları ve kritik mineraller gibi stratejik ürünlerin ticaretini artıracak taahhütlerde bulundu.

Beyaz Saray yetkilileri, anlaşmanın ABD şirketlerine ve çiftçilere önemli pazar fırsatları sunacağını belirtirken, Endonezya tarafı da ekonomik büyüme ve istihdam üzerinde olumlu etkiler beklediklerini açıkladı.

Anlaşmanın resmi olarak yürürlüğe girmesi için her iki ülkede iç hukuki süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Yetkililer, sürecin tamamlanmasının ardından önümüzdeki aylarda uygulamanın başlamasını öngörüyor.

Bu adım, hem ABD hem de Endonezya için ticaret hacmini artıracak ve iki ülke arasında uzun süredir süregelen ticaret engellerinin azaltılmasına katkı sağlayacak.

