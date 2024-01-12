ABD ve İngiltere Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan Husileri bombaladı: Açıklamalar peş peşe

Gece saatlerinde Yemen'deki askeri hedeflere saldırı düzenleyen ABD ve İngiltere, Husilerin ticari gemilere saldırı için kullandığı altyapıya zarar verdiklerini açıklarken Yemen'deki görgü tanıkları ülke genelinde patlamalar gerçekleştiğini ifade ettiler.

Biden: Saldırılara göz yummayacağız

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada gerekmesi halinde ülkesinin tekrar harekete geçebileceğini ifade ederek, "Hedefli gerçekleştirilen bu saldırılar ABD ve ortaklarının seyrüsefer hürriyeti ve personellerine yapılan saldırılara göz yummayacağını gösteren bir mesajdır" dedi.

İran: Saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz

İran'da Nournews'de bu sabah yer alan habere göre İran saldırıyı kınadı. İran Dışişleri Sözcüsü Nasser Kanaani, "Bu sabah ABD ve İngiltere tarafından Yemen'in birçok kentine gerçekleştirilen saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Kanaani, "(Saldırıların) Yemen'in toprak bütünlüğünün açık bir ihlali ve uluslararası hukuk, düznelemeler ve hakların çiğnenmesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Husiler: Gemileri hedef almaya devam edeceğiz

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdulsalam da X platformu üzerinden yaptığı açıklamada ABD ve İngiltere'nin Yemen'e ve Husilere yönelik saldırılarının hiçbir gerekçesi olmadığını ve Husilerin İsrail'e seyahat eden gemileri hedef almaya devam edeceğini belirtti.

Rusya'dan acil toplantı çağrısı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili BMGK'nin 12 Ocak'ta acil toplanmasını talep etti." ifadelerine yer verildi.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

Kızıldeniz'de ticari gemilere saldıran Husiler kimdir?

Husiler, Yemen'deki Şii azınlığı Zeydiler'den oluşan silahlı bir grup.

Grup, 1990'lı yıllarda dönemin Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in yolsuzluğa bulaştığını söyledikleri rejimine karşı mücadele için kurulmuştu.

İsimlerini hareketin kurucusu Hüseyin El Husi'den alıyorlar. Aynı zamanda kendilerine Ensar Allah adını da veriyorlar.

Hamas ve Hizbullah ile birlikte İsrail, ABD ve genel olarak Batı'ya karşı İran öncülüğündeki "direniş ekseni"nin bir parçası olduklarını söylüyorlar.

Husilere kim destek veriyor?

BBC'nin haberine göre Husiler, Lübnan'daki Şii silahlı grup Hizbullah örneğine göre örgütleniyorlar.

ABD'li araştırma enstitüsü Terörle Mücadele Merkezi'ne göre Hizbullah 2014'ten bu yana yoğun bir askeri uzmanlık ve eğitim desteği veriyor.

Husiler, Suudi Arabistan ortak düşmanları olduğundan İran'ı da bir müttefik olarak görüyor.

İran'ın Husi isyancılara silah desteği verdiğinden kuşkulanılıyor.

ABD ve Suudi Arabistan, Husilerin 2017'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a attıkları ve havada düşürülen balistik füzeleri İran'ın verdiğini söylüyor.

Suudi Arabistan ayrıca, 2019'da Suudi petrol tesislerine karşı yapılan saldırılarda kullanılan güdümlü füzeleri ve insansız hava araçlarını da İran'ın verdiğini iddia ediyor.

Husiler Suudi Arabistan'a on binlerce kısa menzilli füze attı ve BAE'ye de saldırılar düzenledi.

Bu silahların verilmesi BM silah ambargosunun ihlali anlamına geliyor. İran ise bu iddiaları reddediyor.