ABD ve İran arasında anlaşmanın adı ve tarihi belli oldu! İşte ön anlaşma takvimi
ABD ile İran arasında yapılacak olası ön anlaşmanın "İslamabad Deklarasyonu" olarak adlandırılacağı ve iki ülke arasında bir sonraki görüşmenin 5 Haziran olacağı bildirildi.
Al Arabiya'nın üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre anlaşma bir mutabakat zaptı şeklinde olacak. Bunu, nihai statü konularının çözüme kavuşturulmasına yönelik daha kapsamlı müzakereler izleyecek.
Haberde, Washington ile Tahran arasındaki bir sonraki tur görüşmelerin muhtemelen 5 Haziran'da yapılacağı belirtildi. Heyetler ise ancak nihai anlaşma müzakereleri başladığında yüzyüze gelecek.
Pakistan'ın, müzakere taraflarının hazır bulunmasına gerek kalmadan mutabakat zaptını kendi başına duyurmasının beklendiği kaydedildi.
Dün Trump 'Anlamşanın son unsurları üzerinde görüşülüyor' demişti
ABD Başkanı Trump, dün konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını kaydederek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." ifadesini kullanmıştı.