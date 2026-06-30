ABD ve İran arasında Doha bilmecesi: Trump 'görüşme var' dedi, Tahran reddetti

Beyaz Saray yetkilileri, ABD'yi temsil etmek üzere Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un Doha'ya seyahat edeceğini duyurdu.

Donald Trump da sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran bir görüşme talep etti. Toplantı yarın Doha'da gerçekleştirilecek" ifadesine yer verdi.

İran iddiaları reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei ise önümüzdeki günlerde İran ile ABD arasında herhangi bir görüşme planlanmadığını söyledi.

Baghaei, İranlı teknik bir heyetin bu hafta Katar'ı ziyaret edeceğini ancak bu ziyaretin ABD'li yetkililerin ülkeye yapacağı seyahatle hiçbir ilgisi bulunmadığını savundu.

İki ülke, yaklaşık iki hafta önce dört aydır süren savaşı sonlandırmak amacıyla imzalanan geçici anlaşmayı birbirlerinin ihlal ettiğini ileri sürüyor.

Son günlerde Körfez'de karşılıklı saldırıların arttığı görülüyor. İran pazar günü yaptığı açıklamada, deniz ve hava kuvvetlerinin Kuveyt ile Bahreyn'deki ABD askeri noktalarını hedef alan ortak füze ve insansız hava aracı operasyonu düzenlediğini duyurmuş ve yeni ihlallere sert yanıt verileceği uyarısında bulunmuştu.

Taslak anlaşma korunmaya çalışılıyor

Bölgedeki çatışmalar, bir ayı aşkın süredir dünya genelinde enerji krizine yol açan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini ve küresel petrol arzını doğrudan etkiliyor.

İmzalanan geçici anlaşma çerçevesinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu seyreltmesi, ABD'nin ise yaptırımları hafifleterek taraflara nihai bir anlaşmaya varmak için 60 gün süre tanıması öngörülüyordu.

İşçi Partisi hükümetinin bu süreçteki politikaları muhalefet tarafından eleştirilirken, ABD yönetimi anlaşmanın yürürlükte kalması için diplomatik kanalları açık tutmak istiyor.

Doha'da yapılması öngörülen teknik görüşmelerin, tarafları yeniden müzakere masasına döndürme çabalarının bir parçası olduğu belirtiliyor.